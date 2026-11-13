Очередной рейд. Из акватории Иссык-Куля извлечено 50 килограммов мусора

Иссык-Кульским региональным управлением Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора проведено рейдовое мероприятие, направленное на предупреждение браконьерства и защиту водных биоресурсов.

В ходе рейда на территории села Чон-Орукту Иссык-Кульского района из акватории озера была извлечена старая синтетическая рыболовная сеть длиной 400 метров, а также 50 килограммов мусора.

Следует отметить, что оставленные в воде синтетические сети представляют угрозу для рыб и других водных обитателей, а также оказывают негативное воздействие на экосистему озера.

Мероприятия по сохранению экологического состояния Иссык-Куля, защите водных биоресурсов и предупреждению незаконного вылова рыбы будут продолжены.