Сейчас на питание одного учащегося профессионального лицея выделяется 60 сомов. Депутат Салтанат Аманова в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи предложила увеличить эту сумму.

Выездное заседание проходит в Баткенской области. Члены комитета заслушали информацию об исполнении Закона «Об образовании» в части начального профессионального образования.

Как сообщила депутат, в Кыргызстане насчитывается 93 организации, где готовят кадры по более чем 100 профессиям.

«67 процентов выпускников трудоустраиваются, до 15 процентов — открывают свое дело. Это говорит о большом потенциале сферы, но сохраняется ряд проблем, которые требуют системного решения», — отметила Салтанат Аманова.

Она выразила мнение, что необходимо обновить здания всех лицеев, построить комплексы, где будут предусмотрены общежития, лаборатории, мастерские, зоны отдыха, спортивные площадки и так далее. Также, по словам депутата, нужно обновить материально-техническую базу и повысить заработную плату для привлечения педагогов.

Также парламентарий сообщила, что в настоящее время на питание одного учащегося профлицея выделяется 60 сомов и попросила коллег дать протокольное задание об увеличении финансирования.