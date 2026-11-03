В Бишкеке долгострой на 200 квартир могут передать Минстрою для завершения

В Бишкеке жилой комплекс на 200 квартир в жилмассиве «Кок-Жар», возведение которого не завершено с 2022 года, могут передать в ведение Министерства строительства. Для завершения объекта также планируется привлечь инвестора. Об этом сообщили в Минстрое по итогам встречи главы ведомства Нурдана Орунтаева с дольщиками.

Она состоялась по поручению президента Садыра Жапарова.

Речь идет о 15-этажном доме по адресу: улица Куйручука, 197/2. Строительство объекта ведут компании «Эмаком» и «Ханстрой», однако до настоящего времени работы не завершены.

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На встрече министр обсудил с гражданами возможные варианты возобновления и завершения строительства. В частности, он предложил рассмотреть передачу объекта в ведение министерства с последующим привлечением инвестора.

По словам Нурдана Орунтаева, цель этой инициативы — не получение государством выгоды, а защита интересов дольщиков и обеспечение завершения строительства, чтобы люди не остались без жилья.

Дольщики поддержали предложение и заявили о готовности оформить письменное согласие на передачу объекта в установленном законом порядке. Также они намерены направить соответствующее обращение.

Кроме того, Минстрой планирует передать материалы по деятельности строительных компаний в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия мер в соответствии с законодательством.