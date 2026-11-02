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В Бишкеке и пригородах на пяти долгостроях планируют ввести внешнее управление

14:34, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Министр строительства Нурдан Орунтаев посетил шесть проблемных жилых объектов в Бишкеке и его окрестностях и встретился с дольщиками, которые годами не могут получить квартиры. По итогам встреч ведомство намерено проработать вопрос введения внешнего управления в строительных компаниях и обратиться в правоохранительные органы.

По некоторым домам дольщики предложили собственные варианты завершения строительства.

Как сообщили в Минстрое, один из самых старых долгостроев находится в жилмассиве «Кок-Жар» на улице Молдокулова.

Строительство комплекса на 360 квартир началось еще в 2013 году. Работы вели ОсОО «Кыргыз-Арабиан Альхнейзи» и ОсОО «ОППС Строй». Нурдан Орунтаев предложил рассмотреть возможность привлечения инвестора со стороны министерства для завершения строительства. Дольщики поддержали инициативу и сообщили о готовности письменно согласиться на передачу объекта в ведение Минстроя.

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Еще один проблемный объект расположен на улице Мичурина, 121б. Девятиэтажный дом из двух блоков на 169 квартир начали строить в 2021 году ОсОО «Эксперт Строй» и ОсОО «Гидротехстрой». Работы приостановили, и дольщики до сих пор не получили жилье. Министр предложил рассмотреть возможность достроить дом при поддержке государства. Если граждане придут к единому решению и дадут согласие, в стройкомпаниях введут внешнее управление.

Иной вариант предложили дольщики дома на проспекте Жибек Жолу, 295 и 297.

Возведение 80-квартирного дома началось в 2018 году. Около 100 участников долевого строительства заявили, что готовы завершить работы самостоятельно, и попросили министра помочь с оформлением документов. Нурдан Орунтаев поручил профильным департаментам ускорить процесс и оказать гражданам правовую и организационную поддержку.

Кроме того, ведомство рассмотрит вопрос об аннулировании лицензии ОсОО «Эксперт Строй» и включении компании в черный список.

Всего чиновник посетил шесть объектов:

  • проспект Жибек Жолу, 295 и 297 — 80 квартир, строительство началось в 2018 году;
  • улица Мичурина, 121б — 169 квартир, строительство началось в 2021-м;
  • жилмассив «Кок-Жар», улица Куйручук, 197/2 — 200 квартир, строительство началось в 2022 году;
  • жилмассив «Кок-Жар», улица Молдокулова — 360 квартир, строительство началось в 2013-м;
  • село Таш-Добо, улица Куттубаева, 15/9а, 15/9б и 15/10 — десятиэтажные дома, строительство началось в 2020 году;
  • улица Кипкалова — комплекс на 181 квартиру, строительство началось в 2021-м.

По данным Минстроя, основные причины остановки работ — финансовые трудности строительных компаний, невыполнение обязательств перед дольщиками и нарушения законодательства на отдельных объектах. В результате сотни граждан годами не могут получить жилье.

Ведомство намерено направить материалы в правоохранительные органы для правовой оценки деятельности компаний и принятия мер в отношении их учредителей и руководителей. По объектам, кроме дома на Жибек Жолу, рассматривается возможность их передачи в ведение министерства.

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