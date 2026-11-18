Жильцы многоквартирных домов, которые еще не введены в эксплуатацию, не должны оплачивать коммунальные услуги по коммерческим тарифам. Такой вопрос подняла депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева на расширенном заседании комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По ее словам, жители жалуются на высокие тарифы за коммунальные услуги, которые им приходится оплачивать из-за того, что их дома официально не сданы в эксплуатацию.

Депутат подчеркнула, что люди не виноваты в задержках ввода жилья в эксплуатацию, поскольку ответственность за это лежит на строительных компаниях.

«Почему люди должны платить по коммерческим тарифам? Среди жильцов есть граждане с разным социальным положением, и не для всех такие тарифы подъемные. Нужно пересмотреть этот подход», — отметила Сурабалдиева.

Министр строительства Нурдан Орунтаев сообщил, что ранее в Кыргызстане насчитывалось около 200 многоквартирных домов, не введенных в эксплуатацию. Из них 190 уже сданы, по остальным объектам работа продолжается.

Глава Минстроя согласился с тем, что жильцы не должны нести ответственность за нарушения строительных компаний, и попросил депутата предоставить список домов, где сохраняется такая проблема.

По его словам, ведомство рассмотрит ситуацию и пересмотрит подход к решению этого вопроса.