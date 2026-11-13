Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о получении позитивных сигналов по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он сообщил журналистам во время визита в Ирландию, передает агентство Anadolu.

«Я получил позитивные сигналы от переговоров, прошедших за последние два дня в Абу-Даби. Это указывает на то, что, возможно, появилась возможность при сотрудничестве с американцами достичь подлинного мирного порядка в Европе», — сказал Фридрих Мерц.

По его словам, в переговорном процессе должны участвовать Украина, европейские страны и США, а вопрос о конкретном представителе Евросоюза следует обсуждать за закрытыми дверями.

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Заявление канцлера ФРГ прозвучало на фоне приезда спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву после завершения консультаций в Абу-Даби.

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Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовят очередной пакет санкций против России, а также разрабатывают план обеспечения финансовых потребностей Украины до 2027 года.

«Российская сторона, похоже, все больше готова признать, что переговоры по Украине не могут вестись без участия Европы», — приводит слова Фридриха Мерца Reuters.

По его словам, это хорошая новость.

«Сохранится ли эта тенденция, покажет время. Многое будет зависеть от переговоров, которые пройдут в ближайшие дни», — сказал канцлер Германии в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которая проходит в Дублине.

Находящийся там же президент Франции Эммануэль Макрон призвал к выработке четкого и единого европейского видения ситуации вокруг Украины.

«Я считаю, что сегодня Европе прежде всего необходимо четкое и единое понимание того, чего она хочет», — заявил он.

Напомним, представители Великобритании, Германии и Франции присутствовали в Абу-Даби, но в переговорах официально не участвовали. С ними встретились только американская и украинская делегации.

Москва категорически возражает против расширения формата переговоров. Глава российской делегации в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявил, что не понимает статуса и роли европейцев на этих переговорах, назвав их «туристами».