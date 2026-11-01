Трамп заявил, что хочет пригласить Зеленского на саммит G20
Президент США заявил, что «без проблем» пригласил бы лидера Украины на саммит G20.
Ранее Владимир Зеленский выражал желание присутствовать на саммите в Майами.
«Я бы сделал это без проблем», — сказал Дональд Трамп журналистам в Мар-а-Лаго в ответ на вопрос о возможности приглашения Зеленского на саммит G20.
Американский лидер снова повторил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем.
Напомним, ранее власти США пригласили на саммит «большой двадцатки» и главу России Владимира Путина.
«Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с главой государства, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», — говорил журналистам госсекретарь Марко Рубио.
Саммит G20 запланирован на 14-15 декабря в Майами.