Трамп заявил, что хочет пригласить Зеленского на саммит G20

Президент США заявил, что «без проблем» пригласил бы лидера Украины на саммит G20.

Ранее Владимир Зеленский выражал желание присутствовать на саммите в Майами.

«Я бы сделал это без проблем», — сказал Дональд Трамп журналистам в Мар-а-Лаго в ответ на вопрос о возможности приглашения Зеленского на саммит G20.

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Американский лидер снова повторил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем.

Напомним, ранее власти США пригласили на саммит «большой двадцатки» и главу России Владимира Путина.

«Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с главой государства, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», — говорил журналистам госсекретарь Марко Рубио.

Саммит G20 запланирован на 14-15 декабря в Майами.