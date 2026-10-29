Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

Представителей стран Евросоюза не планируют приглашать за стол трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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По его словам, на сегодня существует договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Европу за стол переговоров «никто не собирается» приглашать, сказал он.

Напомним, проведение трехсторонних переговоров США, России и Украины обсуждалось на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.

Ранее Юрий Ушаков отмечал, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Это был первый звонок лидеров Финляндии и Норвегии за последние 4,5 года. Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что никаких переговоров с Россией не будет.

