Товарооборот сельхозпродукции Кыргызстана и РФ увеличился почти на четверть

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана Эрлистом Акунбековым.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области агропромышленного комплекса, ветеринарного и фитосанитарного контроля, природоохранной деятельности и экологии.

«Отношения Российской Федерации и Кыргызской Республики носят традиционно дружеский и союзнический характер. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. Также наша страна входит в число крупнейших инвесторов в экономику республики. Мы нацелены на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений», — сказал Дмитрий Патрушев.

Отмечается, что с начала текущего года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился почти на четверть. Растут поставки российских минеральных удобрений в КР.

Есть потенциал в увеличении объемов экспорта российской масложировой продукции, кондитерских изделий, пшеницы, сахара и мяса птицы. Развиваются и другие направления, в том числе в сферах науки и образования, селекции и цифровизации, говорится в сообщении.