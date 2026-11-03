В Бишкеке обсудили упрощение въезда кыргызстанцев в Грузию

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев встретился с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщили в ЖК.

Стороны обсудили развитие политико-экономических, культурно-гуманитарных и межпарламентских связей.

Маматалиев отметил, что встреча глав парламентов двух стран проходит впервые, и выразил уверенность, что визит будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

«Кыргызстан заинтересован в развитии партнерства с Грузией, основанного на дружбе и взаимном доверии. В частности, мы готовы обмениваться опытом в сферах транзита, логистики, инвестиций и туризма, а также совместно работать над цифровизацией государственных услуг. В связи с этим нам необходимо продолжать сложившиеся контакты посредством межпарламентского диалога и выводить сотрудничество двух стран на новый уровень», — сказал он.

В качестве практических шагов Маматалиев предложил активизировать работу профильных комитетов и депутатских групп дружбы, а также расширять взаимодействие на международных площадках.

Отдельно стороны затронули экономическое сотрудничество. По словам торага, нынешний товарооборот не отражает потенциал двух стран. Он подчеркнул необходимость активизировать связи в энергетике, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и фармацевтике, а также реализовывать совместные инвестиционные проекты.

Маматалиев предложил проводить дни культуры Кыргызстана и Грузии и развивать межрегиональное сотрудничество. Он отметил участие грузинских спортсменов в VI Всемирных играх кочевников и поблагодарил за присвоение имени Чингиза Айтматова парку в Тбилиси.

Кроме того, на встрече обсудили возможность упрощения визовых требований с учетом роста числа кыргызстанцев, желающих посетить Грузию.

Папуашвили выразил уверенность, что визит внесет вклад в углубление двусторонних связей, и пригласил Маматалиева посетить Грузию с официальным визитом. Он предложил расширить сотрудничество в логистике и энергетике, в том числе с использованием транспортных коридоров, возрождающих древний Шелковый путь.

Председатель парламента Грузии отметил интерес жителей страны к туристическим возможностям Кыргызстана и подчеркнул важность развития межпарламентского диалога как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

В завершение встречи Марлен Маматалиев ознакомил Шалву Папуашвили с работой Жогорку Кенеша и цифровыми возможностями зала заседаний.