Садыр Жапаров обсудил с главой парламента Грузии транспорт и туризм
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили, прибывшего в Бишкек с официальным визитом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, транспортно-логистическое сотрудничество и туризм, сообщили в администрации президента.
Садыр Жапаров подчеркнул, что партнерство со странами Южного Кавказа, включая Грузию, занимает важное место во внешней политике КР.
По его словам, визит грузинского спикера свидетельствует о развитии политического диалога между двумя государствами.
Особое внимание президент уделил межпарламентскому сотрудничеству. Он предложил активизировать контакты профильных комитетов, прежде всего по международным делам, а также парламентских групп дружбы.
Отдельно обсуждались перспективы расширения транспортно-логистических связей и туристического партнерства.
Шалва Папуашвили поблагодарил Садыра Жапарова за прием и отметил значительный потенциал кыргызско-грузинских отношений. По его словам, сотрудничество необходимо развивать как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках.