Садыр Жапаров обсудил с главой парламента Грузии транспорт и туризм

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили, прибывшего в Бишкек с официальным визитом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, транспортно-логистическое сотрудничество и туризм, сообщили в администрации президента.

Садыр Жапаров подчеркнул, что партнерство со странами Южного Кавказа, включая Грузию, занимает важное место во внешней политике КР.

По его словам, визит грузинского спикера свидетельствует о развитии политического диалога между двумя государствами.

Особое внимание президент уделил межпарламентскому сотрудничеству. Он предложил активизировать контакты профильных комитетов, прежде всего по международным делам, а также парламентских групп дружбы.

Отдельно обсуждались перспективы расширения транспортно-логистических связей и туристического партнерства.

Шалва Папуашвили поблагодарил Садыра Жапарова за прием и отметил значительный потенциал кыргызско-грузинских отношений. По его словам, сотрудничество необходимо развивать как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках.