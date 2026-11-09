Грузия за три месяца 2026-го выдворила больше россиян, чем за весь прошлый год

Власти Грузии с июля по сентябрь этого года выдворили из страны 109 граждан России за нарушение миграционного законодательства, пишет DW.

Это почти в полтора раза больше, чем за весь 2025-й. Всего за первые девять месяцев 2026 года, по данным МВД Грузии, за нарушение правил пребывания государство покинули более 3 тысяч иностранцев, среди них — 254 россиянина. Для сравнения: за весь прошлый год из страны выдворили 1 тысячу 311 мигрантов, в том числе 73 гражданина РФ.

Грузия усилила борьбу с нелегальной миграцией в 2025-м. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации.