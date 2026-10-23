Глава парламента Грузии приедет в Кыргызстан с официальным визитом

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили совершит официальный визит в Кыргызстан. Его подготовку обсудили 22 октября в Батуми главы МИД двух стран — Жээнбек Кулубаев и Мака Бочоришвили.

По данным пресс-службы МИД, министры также рассмотрели развитие политических, торгово-экономических и транспортно-логистических связей, сотрудничество в сфере туризма, культуры и межрегиональные контакты.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых лидерами Кыргызстана и Грузии, и итоги второго заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Жээнбек Кулубаев пригласил Бочоришвили посетить Кыргызстан с официальным визитом в 2027 году.