Глава парламента Грузии приедет в Кыргызстан с официальным визитом
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили совершит официальный визит в Кыргызстан. Его подготовку обсудили 22 октября в Батуми главы МИД двух стран — Жээнбек Кулубаев и Мака Бочоришвили.
По данным пресс-службы МИД, министры также рассмотрели развитие политических, торгово-экономических и транспортно-логистических связей, сотрудничество в сфере туризма, культуры и межрегиональные контакты.
Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых лидерами Кыргызстана и Грузии, и итоги второго заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Кроме того, Жээнбек Кулубаев пригласил Бочоришвили посетить Кыргызстан с официальным визитом в 2027 году.