USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

ТЭЦ Бишкека отчиталась о готовности оборудования. Что известно

15:57, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Муниципальное предприятие «Бишкек теплоэлектроцентраль» работает в штатном режиме. Средняя электрическая мощность столичной ТЭЦ составляет 223 мегаватта. Об этом сообщили на предприятии.

По предоставленным данным, в настоящее время задействованы 6 котлоагрегатов и 4 турбоагрегата.

Еще 8 котлоагрегатов и 3 турбоагрегата находятся в резерве.

В муниципальном предприятии отметили, что основное оборудование функционирует в соответствии с установленными технологическими параметрами.

ТЭЦ продолжает вырабатывать электрическую и тепловую энергию с учетом текущей нагрузки и заданных режимов работы.

О каких-либо авариях, технических неисправностях или ограничениях в работе станции предприятие не сообщает.

Материалы по теме

«Вчера разбили три автобуса!» Мэр Бишкека раскритиковал водителей

Бактияр Болотбеков назначен директором МП «Бишкекский городской транспорт»

В Бишкеке за нарушения ПДД водителей автобусов будут штрафовать

Проработал меньше недели. Уволен глава МП «Бишкекский городской транспорт»

«Вы что, барана за раз съедаете?» Мэр Бишкека отчитал чиновников за обеды

Депутат заявила о риске остановки ТЭЦ из-за изношенного оборудования

Для избежания нештатных ситуаций на ТЭЦ Бишкека проводят комплекс мероприятий

В Бишкеке тариф на отопление для районов с малыми котельными не изменится

В Бишкеке ожидается похолодание: что происходит на ТЭЦ

Обещали ТЭЦ за 300 миллионов долларов. Почему в Бишкеке остановили проект

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

Живые голуби вместо наживки. Под Бишкеком ловили хищных птиц

 

В Бишкеке к отоплению подключили 77 процентов многоквартирных домов

 

В городе Ош уголь по 6,5 тысячи сомов за тонну продают по шести адресам

 

Театр вышел на улицы Бишкека. На бульваре Эркиндик отметили 100-летний юбилей

 

В Бишкеке открыта мемориальная доска венгерскому скульптору Ласло Месарошу

 

За полгода в Баткенскую область поступило $58 миллионов иностранных инвестиций

 

Атака на Иран

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Экономика

В Кыргызстане создадут госбанк, который не будет подчиняться Нацбанку

 

Кыргызстан сможет зарабатывать на ГЭС не только продажей электричества — ЕАБР

 

ЕАБР предупреждает: Воды в Токтогульском водохранилище становится меньше

 

Линии электропередачи между Кыргызстаном и соседями работают с перегрузкой

 

Центральной Азии грозит рост дефицита электроэнергии. ЕАБР назвал главные риски

 

За два года число работников из КНР и Пакистана выросло более чем в пять раз

 

Власть

На границе Кыргызстана обнаружили пробелы в радиационном контроле

 

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Кыргызстан

 

В парламенте Армении депутаты устроили массовую драку прямо во время заседания

 

Реджеп Тайип Эрдоган: XXI век станет веком тюркского мира

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

Запад просит Центральную Азию о размещении военных баз — генсек ОДКБ

 

Ситуация вокруг Украины

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18