ТЭЦ Бишкека отчиталась о готовности оборудования. Что известно

Муниципальное предприятие «Бишкек теплоэлектроцентраль» работает в штатном режиме. Средняя электрическая мощность столичной ТЭЦ составляет 223 мегаватта. Об этом сообщили на предприятии.

По предоставленным данным, в настоящее время задействованы 6 котлоагрегатов и 4 турбоагрегата.

Еще 8 котлоагрегатов и 3 турбоагрегата находятся в резерве.

В муниципальном предприятии отметили, что основное оборудование функционирует в соответствии с установленными технологическими параметрами.

ТЭЦ продолжает вырабатывать электрическую и тепловую энергию с учетом текущей нагрузки и заданных режимов работы.

О каких-либо авариях, технических неисправностях или ограничениях в работе станции предприятие не сообщает.