Депутат заявила о риске остановки ТЭЦ из-за изношенного оборудования

Состояние бишкекской теплоэлектроцентрали остается тяжелым, несмотря на значительные инвестиции, вложенные в ее модернизацию. Об этом депутат Махабат Мавлянова заявила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По ее словам, из-за износа оборудования существует риск остановки станции, что может серьезно отразиться на теплоснабжении столицы.

Нардеп считает, что для определения технического состояния ТЭЦ необходимо провести комплексный анализ с привлечением иностранных экспертов, поскольку местных специалистов для выполнения такой работы недостаточно.

В связи с этим она предложила предусмотреть в бюджете города на 2027 год средства на техническое обследование и привлечение зарубежных специалистов.

Вице-мэр Бишкека Насипбек Керимов признал, что оборудование старой части ТЭЦ устарело и эксплуатируется уже около 65 лет. По его словам, новое отделение станции прошло капитальный ремонт в 2024 году. При этом состояние старого оборудования требует дополнительной оценки.