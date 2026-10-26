В Кыргызстане количество легковых автомобилей выросло до 1,4 миллиона

В Кыргызстане количество легковых автомобилей, принадлежащих частным владельцам, достигло 1,4 миллиона. За год цифра увеличилась на 13 процентов. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет.

По состоянию на 1 января 2026 года на каждую тысячу жителей страны приходилась 191 машина. Самый высокий показатель зарегистрирован в Чуйской области — 288 авто на тысячу человек. На втором месте Бишкек — 260 автомобилей.

При этом автомобильный транспорт остается основным способом перевозки пассажиров и грузов в КР.

По данным Нацстаткома, в 2025 году автомобильным транспортом перевезено более 62 миллионов тонн грузов, что составляет свыше 80 процентов всех грузоперевозок в республике. Более 56 процентов этого объема обеспечили индивидуальные предприниматели.

Автобусы и такси перевезли около 660 миллионов пассажиров. Из них 381 миллион человек, или 58 процентов, воспользовались транспортом, принадлежащим физическим лицам. Еще 279 миллионов пассажиров, или около 42 процентов, перевезли специализированные автотранспортные предприятия.

При этом объем пассажирских перевозок специализированными автобусами и электробусами за год вырос в 1,6 раза.

Наибольшие объемы пассажирских перевозок зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области, а грузоперевозок — в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях.

Статистические данные опубликованы 25 октября, ко Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики.