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Доллар и рубль подешевели, тенге идет в рост: курс валют на 16 ноября

09:22, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Продолжается снижения курса европейской валюты и российского рубля. Казахстанский тенге обновил максимум ноября, американский доллар и китайский юань немного потеряли в цене. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4355 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,41 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 96,6905 сома (снижение на 0,32 процента). Новый минимум ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 96,19 сома, продажа — 97,19 сома.
Мигранты (2).jpg

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0563 сома (снижение на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1 сом, продажа — 1,076 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1972 сома (рост на 0,1 процента). Новый максимум ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1775 сома, продажа — 0,2082 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 13,1072 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 14 сомов.
Курсы_валют (3).jpg

  • В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.

Справка 24.kg

Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.

Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.

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