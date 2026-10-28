Около 540 человек умерло в КР за восемь месяцев от транспортных травм

За восемь месяцев 2026 года в Кыргызстане умерло 21,3 тысячи человек, сообщил Национальный статистический комитет.

В частности, из 21,3 тысячи человек от болезней системы кровообращения скончалось 11 тысяч человек (52 процента случаев смерти), от новообразований — 2,4 тысячи (11 процентов), от болезней органов дыхания — 1,2 тысячи (6 процентов), от внешних причин — почти 1,4 тысячи (6 процентов).

В числе внешних причин от:

транспортных травм умерло 538 человек;

случайных отравлений алкоголем — 29;

самоубийств — 192;

убийств — 40.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) не первый год остаются основной причиной смертности населения КР.

По данным медиков, болезни сердца и сосудов молодеют, и особую тревогу вызывают высокие показатели преждевременной смертности среди людей трудоспособного возраста. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.

Врачи призывают граждан отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина.