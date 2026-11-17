Новый антирекорд евро и рост рубля: курс валют на 17 ноября
Евро продолжает падать, обновив годовой рекорд минимальной стоимости. Российский рубль и китайский юань пошли в рост. Казахский тенге слегка подешевел, а курс американского доллара показал небольшой подъем. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4494 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 96,4173 сома (снижение на 0,28 процента). Новый минимум 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,98 сома, продажа — 96,98 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0612 сома (рост на 0,46 процента). Отыграл часть недавних потерь.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,996 сома, продажа — 1,078 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1967 сома (снижение на 0,25 процента). Снизился после обновления максимума ноября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1691 сома, продажа — 0,2069 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 13,117 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 14 сомов.
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В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.