Сотни фур стоят на границе с Казахстаном. Темир Сариев заявил о потерях бизнеса

Сотни кыргызстанских грузовиков вынуждены простаивать на границе с Казахстаном, из-за чего предприниматели теряют деньги, товары и контракты. Об этом президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев заявил на расширенном заседании Кыргызско-Казахстанского делового совета в Бишкеке, сообщили 24.kg в ТПП.

По словам Сариева, несмотря на рост взаимной торговли, нерешенные проблемы на границе продолжают создавать серьезные препятствия для бизнеса.

В 2025 году товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном вырос на 63 процента и достиг 2,4 миллиарда долларов. За 8 месяцев 2026 года кыргызстанский экспорт в соседнюю страну увеличился почти на 14 процентов.

Однако, как отметил глава ТПП, за положительными экономическими показателями скрываются ежедневные трудности предпринимателей.

Сотни фур ожидают пропуска на территорию Казахстана. Из-за длительных простоев портится скоропортящаяся продукция, нарушаются сроки поставок, а компании рискуют потерять заключенные контракты.

Отдельно Темир Сариев обратил внимание на проблемы граждан при пересечении границы, в том числе туристов, направляющихся на Иссык-Куль. По его мнению, подобные ситуации отрицательно сказываются на развитии туристической отрасли.

Глава ТПП приветствовал решение правительств Кыргызстана и Казахстана о модернизации 8 пунктов пропуска, однако подчеркнул, что предпринимателям необходимы практические результаты уже сейчас.

«Предлагаю совместно собирать обращения предпринимателей и вносить согласованные предложения нашим правительствам, чтобы граница между братскими народами соединяла, а не разделяла», — заявил Сариев.

Он также предложил казахстанским партнерам совместно развивать проект индустриального торгово-логистического комплекса «Карасу» — «Ак-Тилек», который должен способствовать разгрузке границы.

Еще 2 инициативы касаются создания «Цифрового паспорта предприятия» для поиска проверенных деловых партнеров и формирования портфеля совместных инвестиционных проектов.

На заседании также обсуждались промышленная кооперация, инвестиции, транспортная логистика, сельское хозяйство и туризм. Предприниматели двух стран провели деловые переговоры.

Темир Сариев подчеркнул, что общая граница должна способствовать развитию торговли и экономических связей, а не становиться препятствием для бизнеса.