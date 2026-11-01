Служба в милиции требует высоких нравственных качеств — Садыр Жапаров

Президент, главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров сегодня поздравил личный состав Министерства внутренних дел с 102-й годовщиной кыргызской милиции.

Торжественное мероприятие состоялось в полку Патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Бишкека.

Выступая перед личным составом, глава государства отметил, что за более чем столетнюю историю кыргызская милиция прошла через сложные исторические испытания, сохранив верность своему главному предназначению — служению народу, обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью.

«В последние шесть лет государство уделяет особое внимание укреплению материально-технической базы органов внутренних дел, обновлению служебных зданий, улучшению социальных условий сотрудников и внедрению современных цифровых технологий.

Мы повысили заработную плату сотрудникам органов внутренних дел, а также пенсии ветеранам, чтобы обеспечить им достойные условия жизни и поддержать их труд», — сказал он.

Садыр Жапаров также сообщил, что с 1 декабря этого года сотрудники МВД начнут получать повышенную зарплату, а ветераны — пенсии в увеличенном размере.

Особое внимание президент уделил профессиональной ответственности сотрудников милиции. Он подчеркнул, что каждый из них должен безупречно исполнять свои служебные обязанности, постоянно повышать профессиональный уровень и осознавать высокую ответственность перед обществом.

Акцентировано внимание на необходимости строгого соблюдения сотрудниками органов внутренних дел законности и служебной дисциплины, а также ответственного подхода к борьбе с преступностью и выполнению возложенных на них задач.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2

«Безусловно, служба в милиции — это особая профессия, которая требует не только профессиональных знаний и навыков, но и бдительности, мужества и высоких нравственных качеств. Поэтому вы должны быть сильны как духом, так и знаниями. При этом сила должна сочетаться со справедливостью, решительность — с выдержкой, а соблюдение закона — с торжеством правосудия.

В самые непростые периоды истории вы стояли на страже мира и спокойствия нашей Родины, посвятив свою жизнь служению народу и обеспечению его безопасности. Ваш многолетний труд на благо страны, решения, принятые в сложных и порой судьбоносных ситуациях, а также добросовестное отношение к службе и сегодня остаются достойным примером для молодых сотрудников милиции», — подчеркнул Садыр Жапаров.

В завершение он отметил, что обеспечение общественной безопасности и верховенства закона является одним из ключевых условий устойчивого развития страны, реализации стратегических задач в сферах экономики, образования и инфраструктуры, а также повышения благосостояния граждан.

«Все эти преобразования прежде всего требуют стабильной общественной обстановки и верховенства закона. Следовательно, обеспечение общественной безопасности является одним из ключевых условий устойчивого развития страны. Именно поэтому нам необходимо расширять возможности органов внутренних дел, внедрять современные подходы и активизировать работу, направленную на повышение эффективности деятельности милиции и укрепление безопасности граждан», — заключил глава государства.