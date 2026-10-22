Следующий масштаб. Как Садыр Жапаров ставит задачи развития до 2030 года

На республиканском совещании 21 октября Садыр Жапаров обозначил задачи развития Кыргызстана до 2030 года. Амбиции масштабные. Но интересна и сама постановка задач: президент предлагает рассматривать крупные экономические проекты вместе с качеством государственного управления, подготовкой специалистов и благополучием каждой семьи. То есть говорит о связности всех процессов.

Смотрите, построить завод иногда проще, чем договориться между ведомствами о дороге к нему. Оборудование можно заказать, подрядчика выбрать, финансирование обеспечить. Но затем выясняется, что электричество находится в ведении одной структуры, земля — другой, а подъездная дорога — вообще третьей. Каждая занимается своим вопросом. Согласование занимает время, отнимает силы. А производство стоит и ждет.

Конечно, это условный пример, но он показывает, как могут теряться возможности между принятым решением и его исполнением.

Поэтому особенно важно внимание президента к профессионализму государственного аппарата. Масштаб задач повышает спрос с исполнителей: их компетентности, способности принимать решения и отвечать за результат.

В выступлении эта логика раскрывается через конкретные направления: переработку сырья и экспорт, защиту инвесторов, транспортные и энергетические проекты, инженерное образование и цифровизацию. Каждое создает условия для следующего. В этом и заключается общий замысел, который заслуживает отдельного разбора.

Кто доведет решение до результата?

Для гражданина или предпринимателя государство в конечном счете едино. Человек приходит за услугой, разрешением, решением проблемы. И внутреннее распределение обязанностей его не волнует.

Поэтому профессиональный руководитель должен видеть дальше собственного ведомства: понимать, где возникло препятствие, кого подключить и какое решение принять. От его подготовки зависит работа множества людей и организаций.

Акцент Садыра Жапарова на отборе кадров имеет прямой экономический смысл.

Профессионализм здесь проверяется конкретно: что удалось сделать, какие трудности преодолеть и как использованы доверенные средства.

Важно и вовремя говорить о проблемах. Если проект требует доработки, полезнее выяснить это до начала работ. Умение доложить о риске и предложить выход — тоже ответственность. Такой подход позволяет сохранять темп без дорогостоящих ошибок.

Больше зарабатывать на своем продукте

Тезис о глубокой переработке сырья понятнее, если проследить судьбу обычного урожая.

Допустим, фермер вырастил яблоки и продал их. Дальше кто-то заработает на хранении, сортировке, переработке, упаковке и продаже. Вопрос в том, какая часть этой работы будет выполнена в Кыргызстане.

Когда все эти операции появляются внутри страны, вокруг фермерского хозяйства вырастает сеть занятости. Нужны технолог, механик, водитель, специалисты по качеству и продажам. На одном урожае получают возможность заработать больше людей.

Именно так добавленная стоимость остается дома.

Акцент президента на экспортном потенциале придает этой задаче экономическую точность. Строительство предприятия и поиск покупателя необходимо вести одновременно. Внешний рынок проверяет цену, качество и соблюдение сроков.

Результат промышленной политики — производство, которое уверенно принимает следующий заказ. Оно способно сохранять рабочие места, обучать сотрудников и расширяться.

Что будет после рукопожатия?

Привлечение инвестиций начинается со встречи. Проверка инвестиционного климата происходит позже.

Когда нужно оформить участок, подключить мощности, получить разрешение. Когда меняется руководитель ведомства или между партнерами возникает спор.

Человек, вкладывающий деньги на годы, должен понимать, сохранятся ли правила и как защитить свои права. Поэтому сопровождение инвесторов и судебная защита — части одной задачи.

Исполнительная власть организует процедуры. Законодательная формирует понятные условия. Судебная обеспечивает разрешение споров. От их работы зависит, насколько далеко вперед готов планировать бизнес.

Это касается и отечественного предпринимателя. Решение вложить заработанное в новый цех тоже требует доверия к завтрашнему дню. Когда оно есть, появляются основания расширять производство и вкладываться в людей.

Куда ведет новая дорога?

Транспортные и энергетические проекты раскрывают свое значение через деятельность, которая становится возможной благодаря им.

Для производителя дорога — это стоимость доставки и доступ к покупателю. Надежное энергоснабжение — возможность использовать оборудование и выполнять заказы.

Поэтому железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, развитие внутренних направлений, «Камбар-Ата-1» и другие энергетические проекты создают основу для следующих вложений. Производство, прежде слишком дорогое или труднодоступное, может стать экономически оправданным.

В этой же логике стоит рассматривать развитие города Манас как второго экономического центра. Для жителей особый статус приобретет смысл через выбор: где учиться, работать, открыть дело.

Круглогодичный туризм также требует согласованной работы. Курорту нужны удобный подъезд, коммуникации, подготовленные сотрудники и сервис. Чем больше местных предприятий включено в эту цепочку, тем шире распределяется доход. Так крупный проект входит в жизнь региона через заработок конкретных семей.

Сегодня школьник — завтра инженер

Включение образования в разговор о промышленности и инфраструктуре показывает перспективу, выходящую за пределы ближайших строек.

Оборудование можно приобрести сравнительно быстро. Подготовка инженера занимает годы. Сегодняшние решения в школе и университете определят, кто завтра будет работать на новых предприятиях.

Это относится и к искусственному интеллекту. Его применение начинается с конкретной задачи: где теряется время, каких данных не хватает, какую операцию можно выполнить точнее.

Но цифровой системе нужны специалисты, способные проверить ее выводы. При плохих исходных данных технология может лишь быстрее воспроизводить ошибку.

Поэтому инженерное образование, фундаментальные и прикладные науки, STEM-подготовка создают запас самостоятельности. Страна получает возможность обслуживать сложные системы, совершенствовать их и разрабатывать собственные решения.

Семья почувствует результат без отчета

Что изменится в жизни обычной семьи? Этот вопрос позволяет оценить смысл всей программы.

Станет ли работа устойчивее? Появится ли у детей выбор профессий? Можно ли получить медицинскую помощь вовремя? Сколько времени занимает государственная услуга?

Через такие вещи люди воспринимают развитие страны. При этом здоровье и образование сами поддерживают экономику: позволяют работать, осваивать технологии, создавать свое дело.

На мой взгляд, сильная сторона президентской постановки задач — именно в соединении большого масштаба с повседневной жизнью. Заводам нужны специалисты, инвестициям — надежные правила, регионам — транспорт и энергия. Их совместная работа должна расширять возможности человека.

Задать стране более высокий горизонт — значимая часть президентской работы. Повестка до 2030 года приобретает смысл для каждого, когда этот горизонт становится собственным будущим: работой, образованием детей и возможностью строить жизнь у себя дома.