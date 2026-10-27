Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

Владимир Зеленский подписал указ о создании полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации. Документ опубликован на сайте офиса президента страны.

Отмечается, что указом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)».

Документ запускает создание системы инженерных заграждений и фортификационных сооружений для обеспечения надлежащего уровня обороны украинских городов.

Также планируется создать единую базу, содержащую сведения о состоянии и расположении оборонительных объектов, и техническую документацию.

В документе не указ список населенных пунктов, включаемых в план круговой обороны.

Минобороны Украины ранее сообщало, что велись масштабные работы по возведению взводных опорных пунктов, противотанковых рвов и заграждений из бетонных пирамид, а новый указ систематизирует и ускоряет этот процесс.