Спецназ Кыргызстана прошел воздушно-десантную подготовку

В Кыргызстане завершились учебно-тренировочные сборы по воздушно-десантной подготовке с участием военнослужащих подразделений специального назначения Министерства обороны и Внутренних войск МВД.

Сборы проходили с 28 октября по 4 ноября.

Основной целью занятий стали совершенствование навыков воздушно-десантной подготовки и повышение профессиональной готовности личного состава специальных подразделений.

В мероприятиях участвовали военнослужащие Министерства обороны и Внутренних войск МВД.

В сообщении не уточняется, где именно проходили сборы, сколько военнослужащих приняли в них участие и выполнялись ли практические прыжки с парашютом.