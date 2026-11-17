В Кыргызстане военному руководству продемонстрировали современные образцы вооружения и применение FPV-дронов для поражения целей. Об этом сообщило Министерство обороны.

Практический показ состоялся сегодня на базе войсковой части № 52806 в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил.

Участникам представили образцы ракетно-артиллерийского и стрелкового вооружения, военную технику и современные беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание уделили FPV-дронам. Военным продемонстрировали их возможности и способы применения для поражения целей.

В Минобороны отметили, что такие мероприятия позволяют командному составу изучать новые технологии и совершенствовать боевую подготовку с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Оперативный сбор проходит с 16 по 19 ноября. В нем участвуют руководящий состав министерства, представители органов военного управления, командование войск, командиры соединений, воинских частей и учреждений.

В ходе мероприятия также подводятся итоги 2026 учебного года, рассматриваются вопросы совершенствования системы военного управления и определяются задачи на предстоящий период.