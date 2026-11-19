Заместитель министра обороны России Павел Фрадков проинспектировал инфраструктуру российских военных баз, расположенных на территории Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщило оборонное ведомство РФ.

Отмечается, что в КР он побывал на территории 999-й гвардейской авиационной базы и ознакомился с работами по развитию аэродрома и социальных объектов. Представители Военно-строительного комплекса Минобороны доложили о выполнении намеченных планов.

В Таджикистане Павел Фрадков осмотрел объекты 201-й российской военной базы.

По итогам рабочей поездки он дал ряд поручений для реализации планов по развитию военной и военно-социальной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Кыргызстан проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль.