Сезон гриппа: чем опасна болезнь «на ногах», рассказали врачи

Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов, предупреждает Республиканский центр укрепления здоровья.

По его данным, возбудители гриппа передаются воздушно-капельным путем и достаточно контагиозны (заразны).

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния — повышение температуры тела (возможно до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету.

Наиболее активная фаза приходится на третий-пятый день заболевания, выздоровление — на 8-10 день.

При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа.

Особенно тяжело грипп протекает у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений.

Чтобы избежать их, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.

Лучшей защитой от гриппа является вакцинация.

Также необходимо укреплять и закалять свой организм.

Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воздухе.

Одевайтесь по погоде.

Правильно питайтесь — включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сухофрукты — изюм, курагу, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину и другие.

Пейте больше теплой воды.

Носите медицинскую маску в общественных местах.

«Не занимайтесь самолечением. Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям», — предупреждают врачи.