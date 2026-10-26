В Кыргызстане вакцин от гриппа закупили в 10 раз меньше необходимого

К группам риска по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу в Кыргызстане относятся более 650 тысяч граждан, однако для них закупили лишь 63,7 тысячи доз вакцины. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, закупленного объема вакцин достаточно для охвата лишь около 10 процентов из них.

В связи с этим планируется дополнительно приобрести 100 тысяч доз вакцины. Заявку подали 12 октября, поступление ожидается в середине ноября.

Депутат Улукбек Карыбек уулу отметил, что, по прогнозам медиков, пик заболеваемости придется на конец ноября и завершится в январе. «Сегодня уже 26 октября, на выработку иммунитета после получения вакцины требуется две недели. Если вакцина не поступит в середине ноября, то, что будет с выделенным финансированием? Кто будет отвечать?» — спросил нардеп.

Гульбара Ишенапысова ответила, что в этом году Минздрав постарался начать вакцинацию раньше — в начале октября. «Если вакцина поступит до 10 ноября, то проведем двухнедельную кампанию, тогда до 10 декабря у привитых появится иммунитет», — пояснила она.

Улукбек Карыбек уулу также поинтересовался, почему в стране нет статистики по умершим от ОРВИ и гриппа.

По словам замминистра, обычно таким пациентам ставят диагноз по сопутствующим заболеваниям (диабет, сердечно-сосудистые заболевания), детям — бронхопневмонию. Смерть от гриппа должна быть подтверждена лабораторно.