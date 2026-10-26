В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Кыргызстане растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, на 43-й неделе года (с 19 по 25 октября) заболеваемость выросла на 15,7 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Почти 69 процентов заболевших составляют дети до 14 лет.

«Всего по республике функционирует 2 тысячи 374 школы, в том числе 242 частные. В них обучается более 1,5 миллиона детей. В настоящее время проводится мониторинг посещаемости школ и детских садов. За 43-ю неделю школу не посещали в среднем 3,4 процента детей, детсады — 6,7 процента детей», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Отметим, что решения о переводе на онлайн-уроки принимаются локально в зависимости от количества отсутствующих по болезни детей.

Школу или отдельный класс переводят на онлайн-обучение (карантин), если по причине болезни (ОРВИ и грипп) отсутствуют 25 процентов и более учащихся.

Гульбара Ишенапысова добавила, что по прогнозу, в этом сезоне ожидается регистрация гриппа А (H3N2, H1N1), гриппа В и COVID-19. Также циркулируют риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа I–IV и аденовирус.