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Сезон ОРВИ и гриппа: 30 миллионов сомов выделили дополнительно на вакцину

17:04, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

На дополнительную закупку вакцины от гриппа в Кыргызстане выделили 30 миллионов сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, на эти средства планируется приобрести 100 тысяч доз вакцин. Поставки ожидаются 15 ноября.

Отметим, что в этом году на приобретение 63,7 тысячи доз вакцины от гриппа выделяли 20 миллионов сомов.

В начале октября началась бесплатная вакцинация людей из групп риска:

  • граждан с хроническими заболеваниями;
  • беременных;
  • часто болеющих детей младшего возраста;
  • медицинских работников;
  • людей старше 65 лет.

По данным Гульбары Ишенапысовой, из 63,7 тысячи доз на сегодня использовано около 48,8 тысячи доз, или 77 процентов. В том числе 24,6 тысячи доз получили медработники, 16,6 тысячи — пациенты-хроники (с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другие), 2,1 тысячи — воспитанники школ-интернатов и детских домов, 3,8 тысячи — лица старше 65 лет, 365 — беременных.

Отметим, что вакцинация направлена на снижение риска тяжелого течения заболевания и осложнений. Это не означает, что человек совсем не заболеет, но болезнь может протекать легче.

Другие желающие могут получить прививку на платной основе в частных клиниках.

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