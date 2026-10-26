Сезон ОРВИ и гриппа: 30 миллионов сомов выделили дополнительно на вакцину

На дополнительную закупку вакцины от гриппа в Кыргызстане выделили 30 миллионов сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, на эти средства планируется приобрести 100 тысяч доз вакцин. Поставки ожидаются 15 ноября.

Отметим, что в этом году на приобретение 63,7 тысячи доз вакцины от гриппа выделяли 20 миллионов сомов.

В начале октября началась бесплатная вакцинация людей из групп риска:

граждан с хроническими заболеваниями;

беременных;

часто болеющих детей младшего возраста;

медицинских работников;

людей старше 65 лет.

По данным Гульбары Ишенапысовой, из 63,7 тысячи доз на сегодня использовано около 48,8 тысячи доз, или 77 процентов. В том числе 24,6 тысячи доз получили медработники, 16,6 тысячи — пациенты-хроники (с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другие), 2,1 тысячи — воспитанники школ-интернатов и детских домов, 3,8 тысячи — лица старше 65 лет, 365 — беременных.

Отметим, что вакцинация направлена на снижение риска тяжелого течения заболевания и осложнений. Это не означает, что человек совсем не заболеет, но болезнь может протекать легче.

Другие желающие могут получить прививку на платной основе в частных клиниках.