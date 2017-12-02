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Общество

Волшебная кисть Бекбосуна Жайчибекова

Фото ИА «24.kg» . Иллюстрации художника Б.Жайчибекова

Найти в магазине книги с иллюстрациями Бека Жайчибекова - настоящая удача, их раскупают почти сразу же: красочные, яркие, одухотворенные талантом мастера книги так и просятся в руки. Мне на полках встретилась только одна – «Бронзовые сказки» - и сразу покорила своей красотой и изяществом оформления. А потом было первое свидание с художником. 

И жизнь, и слезы, и любовь

В чистой и светлой квартире художника Бека Жайчибекова на белых легких стеллажах от пола до потолка легко уместилось множество книг. Зачем же их столько человеку рисующему? 

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg» . Иллюстрация к книге. Автор Бек Жайчибеков

Ответ оказался предельно прост: любовь к чтению и особенно сказкам. 

- Почему же к сказкам? 

- У меня характер, наверное, детский. 

- А что это значит? 

- Наивный, эмоциональный, меня легко обмануть, при этом быстро отхожу от гнева, часто плачу, особенно когда читаю хорошую книгу, порой даже стыдно становится. 

- Такая тонкая нервная организация обычно присуща актерам… 

- Может быть, и стал бы актером, но очень уж я стеснительный. А вот компании люблю, легко принимаю приглашения. 

- У вас много друзей? 

- Их круг довольно широкий. Я же сам тюпский, вырос на Иссык-Куле, а художественное училище окончил в Казахстане, в Алматы. По распределению был направлен учителем рисования в школу, там встретил свою коллегу, тоже педагога, которая стала моей женой. 

Когда приехали во Фрунзе, начал многолетнее сотрудничество в только открывшемся журнале «Байчечекей», чуть позже - на киностудии «Мультфильм», потом работал художником-оформителем в Доме кино, и, будучи уже совсем взрослым человеком, поступил в Полиграфический институт в Москве. А это снова пора ученичества, пора новых знакомств, хотя к тому времени я уже был женат, имел детей. 

Первые драгоценности

- Как же вы умудрялись, живя и учась в Москве на очном отделении, сотрудничать в местном журнале? 

- Жена пересылала с проводником редакционное задание, я выполнял его на удалении и передавал обратно, тоже с проводниками. Тогда же электронной почты не было. 

- К тому времени у вас уже были какие-то серьезные профессиональные достижения? 

- Да, еще до отъезда в Москву в издательстве «Мектеп», с которым я также сотрудничал, мне дали задание проиллюстрировать сказку про мать-олениху – отрывок из повести Ч.Айтматова «Белый пароход».

В больших сомнениях был, но набрался смелости и зашел к самому автору, сказал, мол, работаю над вашей книгой, может, что-то подскажете? Он посмотрел, похвалил, сказал «спасибо».

Потом мою работу принимал художественный совет. В те времена обсуждение шло крайне серьезно. К нему близко не подпускали авторов. В совет входило человек десять, в том числе самые именитые: Л.Ильина, А.Осташев, Т.Герцен… Работу мою одобрили, и с тех пор дело пошло. Уже после окончания института меня приняли в «Мектеп» старшим художественным редактором. 

- Что вы сейчас, имея большой опыт в создании иллюстраций, можете назвать своей творческой удачей? 

- Если правду сказать, то когда начинаешь работу над иллюстрацией, все нравится. И лишь по прошествии времени понимаешь: не все удалось воплотить. Сейчас остро чувствую, что в той или иной работе чего-то не успел, не доделал, хотя раньше на оформление одной детской книги давали год, а в Москве и того больше – до трех лет. 

Сейчас сроки мизерные, всего месяц, и постоянно подгоняют - скорее, скорее. Ну и оплата такая же маленькая: за одну иллюстрацию в Кыргызстане платят до тысячи сомов, в Казахстане – до трех тысяч. 

- А кто ваш любимый иллюстратор? 

- Иван Билибин, он и художник, и театральный оформитель. Многие сказки, былины, образы древней Руси и сегодня неразрывно связаны с его иллюстрациями. 

Золото, серебро и бронза

Есть у Бека Жайчибекова особая, драгоценная серия работ – Золотые, Серебряные и Бронзовые сказки народов мира. Проект задуман и воплощен по заказу фонда Сороса. Создавался он основательно, с командой единомышленников, с хорошим запасом времени, потому и результат получился просто великолепным. 

Эти сказки стали своего рода визитной карточкой и достижением художника. Одновременно яркие и деликатные, передающие национальный колорит столь непохожих народов и говорящие с читателем на общечеловеческом языке добра, юмора, радости и печали, иллюстрации не просто украсили тексты сказок, они высветили их основные акценты и стали полноценным героем повествования. 

Кыргызские, таджикские, еврейские, корейские сказки… Что может быть лучше для семейного общения? Время, проведенное вместе с детьми за чтением и рассматриванием книг, становится вашей общей ценностью. 

Из рук в руки

- Над чем вы работаете сейчас? 

- Над учебниками по заказу фонда Инициативы Розы Отунбаевой. Это, скорее, «книги о том, что такое хорошо и что такое плохо». О правилах поведения для детей, о нравственности. Оформил три книги сам и помогаю в создании других как художественный руководитель. 

Увы, наши вузы не готовят художественных редакторов, в лучшем случае студенты получают общее представление о специфике этой работы.

В Кыргызстане есть хорошие художники, которые, тем не менее, не могут представить макет книги, увидеть ее целиком. А ведь этот опыт передается из рук в руки, как любое мастерство.

- А вы хотели бы иметь учеников? 

- С удовольствием бы… На это не жалко потратить время. 

Сюжет для картины

На вопрос, не думает ли он начать свой бизнес, художник ответил отрицательно, но опыт такой имел. В трудные времена вместе с дочерью, признался он, делали кукол. Тогда и пригодились навыки работы с тканью, с иглой, унаследованные от мамы, у которой он был любимцем. 

Куклы, вспоминает художник, отлично продавались, работа эта приносила удовольствие, так как давала возможность фантазировать, но это осталось в прошлом. 

Деловым людям он никогда не завидовал, но их умением организовывать производство и извлекать доход откровенно восхищается. В пример он приводит успех издательства «Кууталим». Сам бы так не сумел, говорит. 

Мечта у Бека Жайчибекова иная: хотел бы вновь писать маслом.

- Лет 40 уже не пишу. Но когда на выставках вижу работы других мастеров, у меня все внутри поднимается: почему не я? Потом понимаю, что и моя работа кому-то была нужна. Годы, отданные иллюстрации, оказались счастливым временем. 

Белое облако Манаса

С теплотой и гордостью Бек Жайчибеков вспоминает свой титанический труд по подготовке празднования по случаю 1000-летия Манаса в 1995 году. 

Я был приглашен главным художником по костюмам. Это было и радостно, и очень трудно. Тогда я похудел на несколько килограммов. Пришлось выучить названия множества видов материй, овладеть информацией об их цене и качестве, познакомиться со швеями в разных цехах города, разместить все заказы и добиться выполнения их к сроку, а потом отвезти все костюмы в Талас, где и проходили основные торжества. 

Тогда, рассказывает художник, произошла буквально мистическая история. Время было жаркое, все участники представления уже были в костюмах и ждали, когда прибудут высокие гости вместе с президентом. Солнце пекло нещадно, хотелось найти хоть какую-то защиту. Но небо сияло чистотой.

И вдруг, откуда ни возьмись, словно в сказке, появилось облачко и остановилось точно над участниками представления. И как тут не вспомнить повесть Ч.Айтматова «Белое облако Чингисхана»?

«Над головой Чингисхана, - пишет автор, - всю дорогу, заслоняя его от солнца, плыло облако. Куда он — туда и облако. Белая тучка, величиной с большую юрту, следовала за ним, точно живое существо. И никому невдомек было — мало ли тучек в вышине, — что то есть знамение — так являло Небо свое благословение Повелителю миров». 

- Как только представление закончилось, облако куда-то уплыло. Меня это до сих пор удивляет. Бывает же такое? 

Под флагом Родины

Есть в арсенале достижений художника и работа совершенно иного плана - создание Государственного флага Кыргызской Республики. «О том, что объявлен конкурс, я, конечно, знал, но специально к этому не готовился, а тут пришел приятель Сабыр Иптаров и азартно предложил, мол, давай сделаем! Мы буквально за две ночи подготовили три варианта, правда, цвет у нашего флага был голубой, как небо, а депутаты подумали и решили, что флаг должен быть красным», - тихо рассказывает Бек Жайчибеков. 

Он вообще тихо говорит, не выпячивая себя и легко откликаясь на эмоциональную волну собеседника. 

С тех пор флаг реет над страной, его честь защищают наши спортсмены, его оберегают наши военнослужащие, поднимают на всех международных встречах с участием Кыргызстана. 

из Интернета
Фото из Интернета. Государственный флаг Кыргызстана

- Вы гордитесь этим? 

- Да, - коротко отвечает он. 

Просто волшебник

Наверное, рядом с таким человеком, как художник Бекбосун Жайчибеков, интересно жить. Его пытливый характер не дает заскучать, в окружающем мире он видит удивительные детали, которые расширяют пространство, делают его насыщенным, открывают в нем заветные уголки, манят пройти по заповедным тропинкам, о существовании которых без него читатели ни за что бы не догадались. 

 

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg» . Сказки с иллюстрациями художника Жайчибекова

Вот такой он волшебник, обладающий редким умением создать свой мир – теплый, светлый, уютный. И ларец с его работами припасен для новых и новых читателей. Открывайте его!  
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