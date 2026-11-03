В Бишкеке 3 ноября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — 8-й микрорайон, дома 8/1, 11/1, 9, 10, 15, 14;

9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Фрунзе;

9.30-17.30 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Южная, дома 262, 264, Лесхозная);

13.00-15.00 — 8-й микрорайон, дома 3, 11;

15.00-16.00 — 8-й микрорайон, дома 16, 17, 18, 19, 20;

9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улица Самойленко);

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Торугарт, Карагыр-Ата, Кок-Бел);

9.00-17.00 — отрезки улиц Корейской, Месароша, Дэн Сяопина, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Чортекова, Камбар-Ата, Алты-Тутун, Кривоносова, Муромская, Проектируемая, Нур-Эл, Жылга-Сай, Куюковой, Эркиндик), «Калыс-Ордо» (улицы 4-я, 5-я Калыс-Ордо), «Алга-Элим», «84 га» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я), села Карла Маркса (улицы Герцена, Школьная, Крылова, Лермонтова), Аламедин (улицы Полевая, Заводская, Гагарина, Маяковского, Первомайская, Молодежная, Пионерская, Панфилова, Максима Горького, тупик Заводской), Дачное (улица Ломоносова);

12.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Кузбасской, Черноморской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Ынтымак 5-я, 6-я, 7-я, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-16, Чуй-17, Чуй-18, Чуй-19, Чуй-20, Чуй-21, Чуй-22, Чуй-39, Чуй-40, Чуй-41, Чуй-42, Чуй-43, Чуй-44, Чуй-45, Чуй-46, Чуй-47);

11.00-17.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Месароша, Профсоюзная);

9.00-14.00 — село Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Кой-Таш, Бектенова, Новостройка, переулок Новый).

10.00-22.00 — 7-й микрорайон, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 5Б.

У кого намечается той

Таалайбек кызы Жылдыз

Родилась 3 ноября 1990 года. Вице-спикер Жогорку Кенеша.

Памятные даты

На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.

Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100-110 километров после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.

«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958-го.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Калык Акиев

Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).

Родился в айыле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).

Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933-го. А в 1936 году издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.

Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по айылам и выступали в айтышах.

В Бишкеке есть улица его имени Калыка Акиева.

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