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Людей с инвалидностью лишили торговых мест в Таласе. Жапаров поручил разобраться

18:29, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Во время встречи с жителями Таласской области к президенту Садыру Жапарову обратилась 70-летняя женщина. Она попросила помочь семи предпринимателям, в том числе людям с инвалидностью, лишившимся торговых мест на местном рынке.

По ее словам, 1 мая 2023 года руководитель рынка вывез и выбросил товары и школьные принадлежности из павильонов.

После этого на освободившихся местах разместили других торговцев.

Женщина рассказала, что предприниматели неоднократно пытались оспорить это решение. Она сама девять раз обращалась в суд и к прокурору, а также собирала документы, подтверждающие ее позицию. Однако вернуть торговые места им не удалось.

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«Сейчас этим предпринимателям негде торговать. У некоторых пенсия всего 3-6 тысяч сомов, они находятся в тяжелом положении. Я сама уже два года пытаюсь добиться справедливости. Прошу взять мое обращение под контроль», — сказала женщина.

Она отметила, что принесла на встречу видеозапись и документы, связанные с конфликтом.

Представитель местных властей пояснил, что рынок относится к государственной собственности. Он подтвердил, что жалобы женщины известны, однако обстоятельства конфликта должны проверить правоохранительные органы.

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