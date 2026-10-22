Садыр Жапаров предложил развивать переработку грецкого ореха в Базар-Коргоне

Садыр Жапаров предложил развивать переработку грецкого ореха в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и продвигать национальный бренд «Натуральный кыргызский орех». Об этом он заявил сегодня на встрече с активом и жителями района в ходе рабочей поездки.

Глава государства подчеркнул, что регион обладает значительным природным потенциалом благодаря ореховым лесам.

По его словам, важно перейти от экспорта сырья к производству готовой продукции — орехового масла, пасты и муки.

Такой подход позволит увеличить добавленную стоимость продукции и развивать местное производство.

Базар-Коргонский район известен ореховыми лесами, которые занимают около 13 тысяч гектаров.

Напомним, в сентябре 2026 года Кыргызстан начал развивать национальный бренд «Натуральный кыргызский орех», чтобы повысить узнаваемость продукции и увеличить ее стоимость на внешних рынках.