Садыр Жапаров предложил отбирать руководителей госорганов по новым критериям
В Кыргызстане планируют изменить систему отбора и подготовки руководителей государственных органов, ведомств, регионов и госпредприятий. Об этом заявил на республиканском совещании Садыр Жапаров.
На мероприятии, состоявшемся с участием руководителей государственных органов и учреждений, определены ключевые приоритеты государственной политики до конца 2030 года.
Для кандидатов на руководящие должности разработают специальную программу.
По словам главы республики, отобранные специалисты будут проходить краткосрочную подготовку в Академии государственного управления. Наиболее перспективным сотрудникам предоставят возможность стажироваться за рубежом.
При выборе будут учитывать профессиональные достижения, управленческие навыки, деловую репутацию и знание иностранных языков.
«Особое внимание будет уделено подготовке руководителей нового поколения — специалистов, способных принимать ответственные решения, управлять изменениями, работать с современными технологиями и брать на себя персональную ответственность», — заявил Садыр Жапаров.
Он добавил, что повышение престижа госслужбы должно сопровождаться достойной оплатой труда и более строгими требованиями к результатам работы.