Садыр Жапаров предложил отбирать руководителей госорганов по новым критериям

В Кыргызстане планируют изменить систему отбора и подготовки руководителей государственных органов, ведомств, регионов и госпредприятий. Об этом заявил на республиканском совещании Садыр Жапаров.

На мероприятии, состоявшемся с участием руководителей государственных органов и учреждений, определены ключевые приоритеты государственной политики до конца 2030 года.

Для кандидатов на руководящие должности разработают специальную программу.

По словам главы республики, отобранные специалисты будут проходить краткосрочную подготовку в Академии государственного управления. Наиболее перспективным сотрудникам предоставят возможность стажироваться за рубежом.

При выборе будут учитывать профессиональные достижения, управленческие навыки, деловую репутацию и знание иностранных языков.

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«Особое внимание будет уделено подготовке руководителей нового поколения — специалистов, способных принимать ответственные решения, управлять изменениями, работать с современными технологиями и брать на себя персональную ответственность», — заявил Садыр Жапаров.

Он добавил, что повышение престижа госслужбы должно сопровождаться достойной оплатой труда и более строгими требованиями к результатам работы.