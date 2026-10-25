Садыр Жапаров посетил Ала-Букинский район: о чем доложили президенту

Президент Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки по Джалал-Абадской области ознакомился с результатами социально-экономического развития Ала-Букинского района за 2021–2026 годы, реализованными проектами и перспективными направлениями дальнейшего развития.

Главу государства о проделанной работе проинформировали чиновники местных органов.

В промышленном секторе района отмечается рост объемов: в 2021 году этот показатель составлял 4,4 миллиарда сомов, а в 2025 году он достиг 10,9 миллиарда сомов, увеличившись на 145,6 процента. По итогам 2026 года ожидается увеличение объема промышленного производства до 12,5 миллиарда сомов.

Объем привлеченных инвестиций вырос с 945,3 миллиона сомов в 2021 году до 2,5 миллиарда сомов в текущем году.

В районе за последние пять лет введен в эксплуатацию 51 объект, в том числе семь школ, восемь детских садов, две больницы, два фельдшерско-акушерских пункта, два спортивных зала, три административных здания, музейный комплекс, два парка отдыха, шесть служебных домов, два моста, два дома культуры и 11 площадок для мини-футбола.

В селе Кара-Ункур за счет спонсорских средств ведется строительство детского сада. До конца 2026 года также планируется ввести в эксплуатацию школу и детскую школу искусств.

В 2026 году в районе открыто 147 предприятий и создано 226 рабочих мест. За период с 2021 по 2026 год заасфальтировано более 66 километров дорог, а 29 сел обеспечены чистой питьевой водой.

В сфере ирригации проводятся масштабные строительные и восстановительные работы. В частности, предусмотрено строительство второй очереди суточного регулирующего бассейна «Чанач-Сай» и нового суточного регулирующего бассейна «Сумсар-Сай».

Продолжается работа по привлечению инвестиций в промышленность и горнодобывающую отрасль. Компания «Глобал Эко Грин» планирует построить предприятие по переработке яблочного концентрата и производству сока.

Компания «Чапчыма Голд» намерена реализовать трехэтапный проект строительства золотоизвлекательной фабрики. Стоимость проекта, который позволит создать 800 рабочих мест, составляет 50 миллионов долларов.

В районе также предусмотрено строительство солнечных электростанций. В Айры-Тамском айыльном аймаке планируется установить солнечные панели.

В Ынтымакском айыльном аймаке планируется строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт.

Одним из перспективных направлений развития района является получение селом Ала-Бука статуса города. Ожидается, что это будет способствовать привлечению инвестиций, укреплению местного бюджета, развитию дорожной и жилищной инфраструктуры, цифровых услуг, промышленности, торговли и сферы обслуживания.

Среди проблемных вопросов отмечена необходимость строительства в районном центре современной больницы, стадиона и автовокзала, а также прокладки системы канализации и ремонте аварийных школьных зданий.