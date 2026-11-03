Садыр Жапаров поручил проверить доступность льготных кредитов для фермеров

Президент Садыр Жапаров поручил проверить, получают ли фермеры Кыргызстана льготные кредиты по сниженным ставкам. Этот вопрос подняли на встрече главы государства с жителями Айтматовского и Манасского районов.

Фермер Раззак Кыдыралиев рассказал, что уже 11 лет сотрудничает с одним из банков, однако не может получить кредит под 4, 6 или 10 процентов. По его словам, сейчас он вынужден занимать деньги под 20–22 процента годовых.

«Я постоянно работаю с «Айыл Банком», но до кредитов под 4, 6 и 10 процентов мы так и не можем добраться. Сейчас сам беру под 22 процента», — сказал он.

Кыдыралиев предложил предоставить сельхозпроизводителям более длительный льготный период, чтобы они могли начать возвращать деньги после получения дохода от урожая. В качестве примера он привел практику соседнего Казахстана, где, по его словам, фермеры получают кредиты с трехлетними каникулами.

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В свою очередь Садыр Жапаров спросил представителей банков и профильных ведомств, почему фермер получает заем под 20–22 процента, если государство предусмотрело более низкие ставки для сельского хозяйства.

«Если он действительно занимается земледелием, кредит под 20 процентов не оправдывает себя. Даже круглогодичный бизнес с трудом окупает такие проценты, а сельское хозяйство работает сезонно», — отметил президент.

Он поручил Министерству сельского хозяйства, Министерству экономики и банкам проверить, доходят ли выделенные на льготное кредитование средства непосредственно до фермеров, и выяснить, почему отдельные заемщики не могут воспользоваться программами.