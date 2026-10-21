С 1 января в Кыргызстане повысят пенсии и пособия. Кому и на сколько

С 1 января 2027 года в Кыргызстане увеличатся размеры ряда государственных социальных пособий, пенсионных выплат и денежных компенсаций. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, наиболее заметное повышение предусмотрено для детей с инвалидностью. Размер государственного пособия для них увеличится с 8 тысяч до 11 тысяч сомов.

Пособие детям, потерявшим обоих родителей, вырастет с 6 тысяч до 8 тысяч сомов, а детям, потерявшим кормильца, — с 3 тысяч до 5 тысяч сомов.

Также с 3 тысяч до 5 тысяч сомов увеличат государственное пособие матерям-героиням. При этом доплата к пенсии матерей-героинь вырастет сразу в пять раз — с 1 тысячи до 5 тысяч сомов.

Кроме того, на 50 процентов повысят пособия пожилым гражданам, получающим соответствующую государственную социальную поддержку.

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Указом также предусмотрено увеличение пенсий по инвалидности и пенсий детям, потерявшим кормильца. Конкретные размеры повышения этих выплат в предоставленной информации не уточняются.

Повышение затронет и ежемесячные денежные компенсации участникам Великой Отечественной войны, ветеранам войны в Афганистане, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.

Дополнительные ежемесячные социальные пособия пострадавшим в результате событий в Аксы, Баткене и Оше, а также семьям погибших планируется увеличить в среднем на 20 процентов.

Все предусмотренные указом выплаты будут финансироваться из республиканского бюджета.