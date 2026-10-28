Работники малого бизнеса получают меньше остальных? Данные Нацстаткома

В Кыргызстане стандартная заработная плата работников малых и средних предприятий остается значительно ниже республиканского уровня. Об этом говорится в опубликованном Национальным статистическим комитетом сборнике «Малое и среднее предпринимательство за 2021-2025 годы».

По данным ведомства, в 2025-м среднемесячная зарплата на малых и средних предприятиях составила 34 тысячи 643 сома. При этом средний показатель по стране достиг 42 тысяч 493 сомов.

Таким образом, разница составляет 7 тысяч 850 сомов, или около 18,5 процента.

Несмотря на отставание, за последние пять лет зарплата работников малых и средних предприятий выросла в 2,7 раза по сравнению с 2021 годом.

Всего в прошлом году в КР действовали 27,2 тысячи малых и средних предприятий. Из них 26 тысяч относились к категории малых и 1,2 тысячи — к средним.

Численность работников этих предприятий составила 138,8 тысячи человек, или 5 процентов от общего числа занятых в экономике республики.

При этом малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в экономике Кыргызстана.

По предварительным данным Нацстаткома, в 2025 году субъекты малого и среднего бизнеса произвели валовую добавленную стоимость на 1 триллион 6,7 миллиарда сомов. Их доля в ВВП страны составила 50,9 процента.

В ведомстве отмечают, что отдельные статистические показатели за прошлый год являются предварительными и могут уточняться.