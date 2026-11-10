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Цены растут — зарплаты тоже должны. В Кыргызстане подписали новый закон

09:35, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане приняли закон, который предусматривает индексацию заработной платы работников из-за роста потребительских цен на товары и услуги. Документ подписал президент Садыр Жапаров.

Законом № 152 внесли изменения в статью 91 Трудового кодекса КР.

Согласно документу, повышение реального содержания заработной платы работников должно обеспечиваться посредством ее индексации с учетом роста потребительских цен.

Порядок индексации определяется коллективным договором, соглашениями или внутренними нормативными актами организаций.

Данное положение не распространяется на организации, финансируемые из республиканского и местных бюджетов. Для них предусмотренный новой нормой порядок индексации не применяется.

Таким образом, работодатели, на которых распространяется новая норма, должны предусмотреть механизм индексации заработной платы. Однако закон не устанавливает единого размера повышения, конкретной периодичности индексации или обязательного увеличения зарплат на величину инфляции.

Закон вступит в силу через 10 дней.

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