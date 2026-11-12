Глава «Аэропортов Кыргызстана» рассказал, какая у него зарплата

Глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов рассказал, что получает зарплату более 100 тысяч сомов, однако этих денег ему не хватает из-за большой семьи.

При этом у него есть бизнес, который, по его словам, никак не связан с деятельностью аэропортов.

«Все знают, что у меня есть бизнес и я пришел из частного сектора. Но он никак не пересекается с аэропортом, я получаю дивиденды оттуда», — рассказал Самидинов представителям СМИ.

Напомним, Манасбек Самидинов возглавил ОАО «Международный аэропорт «Манас» 6 июля 2022 года. Тогда его избрали председателем правления — генеральным директором компании. Впоследствии предприятие было переименовано в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».