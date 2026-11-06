Из Испании в Кыргызстан экстрадирован обвиняемый в причинении вреда здоровью

В результате сотрудничества Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики с компетентными органами Испании в КР экстрадирован гражданин А. А., находившийся в международном розыске.

По данным следствия, обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья, после чего скрылся за пределами страны, чтобы уклониться от уголовной ответственности.

Обвиняемый доставлен в Кыргызстан в сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и передан следственным органам.

Генеральная прокуратура продолжает международное сотрудничество по розыску и экстрадиции лиц, скрывающихся за рубежом от уголовной ответственности.