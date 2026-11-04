Тариф убыточный. Поднять зарплату водителям автобусов в Бишкеке не смогут

Около 20 часов в сутки проводят на работе водители автобусов в Бишкеке. Об этом на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии городского кенеша сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, в среднем водители работают 14-15 дней в месяц.

«Однако при всем этом присутствует высокая нагрузка на водителей. Из дома они выходят около 5.00 и завершают работу около 24.00», — сказал городской чиновник.

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Рамиз Алиев остановился на проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

«В настоящее время автобусный парк составляет свыше 1,5 тысячи единиц. Ежедневно на линии выходит 1,2-1,3 тысячи автобусов. Для сравнения, в 2021-2022 годах было всего около 300 автобусов. То есть количество увеличилось, соответственно, и вероятность ДТП выросла. Но мы не оправдываемся, а принимаем меры. На встречах поступало много жалоб по поводу нагрузки, в связи с этим принят целый ряд мер — отмена налички, что отвлекало от движения, поднятие зарплаты. На протяжении четырех месяцев водители получают около 80 тысяч сомов за 14 дней», — добавил он.

« Поднять выше зарплату бюджет не может себе позволить, ведь тариф является убыточным. Рамиз Алиев

По его данным, ожидается еще поступление 625 восьмиметровых автобусов для новостроек и окраин города, где узкие улицы. Туда также потребуются кадры.

«Мы ввели новую форму оплаты — KPI, учитывающую в том числе культуру поведения и соблюдение правил дорожного движения. Если водитель нарушает ПДД, то отнимаем с зарплаты 20 процентов. Мы намерены увеличить этот показатель до 40-50 процентов», — подчеркнул вице-мэр.

Отметим, что с начала года в столице зарегистрировали 521 ДТП с участием автобусов.

Проезд стоит 17 сомов.