Неделя-24: за что полетели головы мэров, скутеры на учет и ограбление на миллион
По регионам прокатилась волна увольнений глав местных администраций после жесткой оценки работы чиновников со стороны президента Садыра Жапарова на совещании 23 ноября 2026 года. Постов лишились акимы Тогуз-Тороуского, Джети-Огузского и Кочкорского районов, пополнив список снятых с должностей руководителей районов и мэров городов.
Экс-депутат парламента Бактыбек Калмаматов преодолел порог в 30 тысяч подписей избирателей в электронной системе. Ранее аналогичный рубеж преодолели Садыр Жапаров, Исхак Масалиев, Аймен Касенов, Сыймык Жапыкеев и Клара Сооронкулова. Всего на пост главы государства претендуют 11 человек, сбор подписей продлится до 8 декабря, регистрация завершится 23 декабря, а сами выборы назначены на 27 января 2027 года.
7 миллионов 499,4 тысячи человек
Такова численность постоянного населения Кыргызстана на 1 октября 2026 года после прироста на 95,1 тысячи жителей с начала года. Демографическая динамика положительная за счет превышения рождаемости над смертностью.
Вступил в силу закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс. Документ разрешает следователям в неотложных случаях изучать цифровые данные и личную переписку без предварительного решения суда на основании мотивированного постановления, если есть угроза утраты доказательств, при обязательном уведомлении прокурора и следственного судьи в течение 24 часов и запрете затрагивать адвокатскую тайну.
На рынке микрокредитования за девять месяцев объем займов, выданных небанковскими финансово-кредитными организациями, вырос на 20,7 процента и достиг 76,2 миллиарда сомов. Число заемщиков подскочило в три раза — с 796,8 тысячи до 2,42 миллиона человек, из-за чего средний размер микрокредита сократился с 79,9 тысячи до 31,4 тысячи сомов, а доля потребительских займов достигла 67,3 процента (51,3 миллиарда сомов).
Налоговые органы отчитались о росте сборов на 19 процентов. Налоговые поступления достигли 371 миллиарда 485 миллионов сомов (рост на 21 процент), а страховые взносы — 93 миллиарда сомов (плюс 13 процентов). Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов связал динамику с цифровизацией и выводом бизнеса из тени, уточнив, что базовая зарплата налоговиков составляет 80 тысяч сомов, а его собственный доход превышает 100 тысяч сомов с учетом выплат из специального антикоррупционного фонда президента.
Профильный комитет парламента одобрил рамочное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму до 1 миллиарда евро (220 миллионов — гранты, 780 миллионов — льготные кредиты). Средства предназначены на проекты питьевого водоснабжения, канализации, ирригации, транспорта и энергетики, включая 176 миллионов евро на водоснабжение 13 городов и 45 миллионов евро на реконструкцию дороги Кара-Балта — Чалдыбар.
Отдельно Всемирный банк и Международная финансовая корпорация оценили потенциал четырех отраслей — переработки фруктов и ягод, природного туризма, швейного производства и разведения форели — в 618 миллионов долларов частных инвестиций и 67,6 тысячи рабочих мест.
С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные требования к доходам иностранных граждан, включая кыргызстанцев. Работникам потребуется подтверждать доход, достаточный для содержания себя и находящихся на иждивении членов семьи исходя из регионального прожиточного минимума с учетом коэффициентов через обмен данными между налоговыми и миграционными службами. В качестве примера по Москве приводился ориентир около 51 тысячи рублей в месяц при содержании одного ребенка и около 73 тысяч рублей при наличии двух детей, а последствия расторжения трудового договора для работников без патента начнут применяться с 1 марта 2027 года.
Кроме того, с 3 ноября 2026 года в России вступили в силу поправки, которые увеличили перечень административных правонарушений, влекущих выдворение иностранцев, с 22 до 45 составов. В список новых оснований вошли мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции, нарушения правил проведения митингов, некоторые правонарушения в сфере оборота наркотиков, публикации о дискредитации российской армии и другое.
По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, свыше 134 тысяч кыргызстанцев числятся в списке лиц с запретом на въезд в Россию, а около 80 тысяч граждан на 1 октября 2026 года находились в реестре контролируемых лиц.
С 9 декабря 2026 года в Кыргызстане вводят обязательную государственную регистрацию мопедов, скутеров, мокиков, мотороллеров и электроскутеров с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров, а для управления потребуется категория А1.
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения зафиксировало за десять месяцев 2026 года в Бишкеке 372 аварии с участием мотоциклов, скутеров, самокатов и электровелосипедов, в которых погибли 19 человек и пострадали 379.
За девять месяцев 2026 года в Кыргызстане умерли 1 тысяча 202 младенца. Это больше, чем в прошлом году — 1 тысяча 171. При этом материнская смертность снизилась на 34,4 процента (23 случая).
В селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открылся новый следственный изолятор Государственной службы исполнения наказаний № 21 на 1,5 тысячи мест площадью 24 тысячи квадратных метров, построенный за счет республиканского бюджета взамен старого учреждения в центре Бишкека.
Правоохранительные органы раскрыли разбойное нападение на иностранного гражданина, совершенное 17 ноября 2026 года на улице Шабдана Баатыра в Бишкеке, где злоумышленники похитили 988,5 тысячи долларов и 200 тысяч сомов. Силовики задержали троих подозреваемых в столице и еще нескольких — за рубежом, а в ходе розыска изъяли 810 тысяч долларов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Исторический квартал в центре Бишкека готовят к сносу?
В центре Бишкека, в квадрате проспекта Чуй, улиц Киевской, Тыныстанова и бульвара Эркиндик, госпредприятие «Манас Инвест» опечатало коммерческие помещения с требованием освободить их до 20 ноября. По данным юриста Союза художников Евгения Савченко, территорию квартала, где расположены Дом художника и здание бывшей типографии «Эркин-Тоо», уже замерил геодезист вьетнамской компании ROX Group для возможного строительства нового комплекса. Что же здесь может появится и почему вокруг такая секретность?
Мошенники опустошают счета: сколько денег потеряли кыргызстанцы в 2026 году
За восемь месяцев 2026 года жители Кыргызстана потеряли от интернет- и банковского мошенничества более 1 миллиарда по 1 тысяче 41 уголовному делу. Вернуть удалось лишь 191 миллион 200 тысяч сомов (около 18 процентов). На фоне роста киберпреступности государство ввело период охлаждения и самозапрет на онлайн-кредиты через портал «Тундук», которым воспользовались почти 305 тысяч, и разрабатывает единую антифрод-платформу на базе Нацбанка КР.
СИЗО из центра Бишкека перенесли в Нижний Норус: что изменится для обвиняемых
В селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открыли новый следственный изолятор № 21 на 1,5 тысячи мест. Учреждение построили за пределами Бишкека в рамках переноса объектов уголовно-исполнительной системы из населенных пунктов. Переезд из СИЗО на улице Кулатова начали 27 ноября и завершить за два-три дня. После изолятор начнет работать в штатном режиме.
Скам-центры в Юго-Восточной Азии: как кыргызстанцев заманивают в ловушку
Обещают высокую зарплату, бесплатные перелет и жилье, а после прибытия могут отобрать паспорт, ограничить свободу передвижения и заставить заниматься интернет-мошенничеством. Так некоторые граждане Кыргызстана оказываются в так называемых скам-центрах Юго-Восточной Азии. О том, как работают схемы вербовки, какие страны представляют наибольшую опасность и как не попасть в ловушку, 24.kg рассказал консул посольства Кыргызстана в Малайзии Токтоболот Жумалиев.
Дети на экспорт? Почему в Кыргызстане хотят запретить сурматеринство иностранцам
В Кыргызстане готовят законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства, оставив такую возможность только гражданам страны по медицинским показаниям. По данным из документа, за 2024 и 2025 годы зарегистрировали 153 ребенка от суррогатных матерей, из которых 138 оформили на иностранцев, тогда как Минздрав заявил об отсутствии единой централизованной статистики.
Трансплантация в Кыргызстане: лечение за рубежом и проблемы дома
В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 528 пациентов после пересадки органов, однако на родине провели лишь 116 операций по трансплантации почки и 11 по пересадке печени, из-за чего граждане вынуждены тратить по 30-38 тысяч долларов на операции за рубежом. После возвращения домой пациенты сталкиваются с дефицитом узких специалистов, отсутствием налаженной системы посттрансплантационного наблюдения и высокими затратами на регулярные анализы.
Из Сибири с любовью: как российские учителя работают в школах Бишкека
На фоне нехватки более 500 педагогов в школах Кыргызстана в республике по гуманитарному проекту «Российский учитель за рубежом» трудятся свыше 200 преподавателей из России. Учительница русского языка и литературы из Омска Ирина Дворецкая с 34-летним стажем и педагог по биологии и химии из Иркутска Светлана Дигас рассказали об опыте работы с переполненными классами Бишкека до 40 человек, наставничестве для местных коллег и практическом подходе к обучению детей.
Почему богатые туристы не едут в Кыргызстан? Интервью с Эдуардом Кубатовым
Глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов прогнозирует рост турпотока в Кыргызстане до 12–13 миллионов человек в 2026 году (прибавка около 20 процентов) и заявил о необходимости построить не менее 100 гостиниц высокого класса вместо нынешних 12 отелей на 12 тысяч мест для привлечения состоятельных путешественников. Ведомство планирует создать 11 геопарков, включая Мадыген и Тескей, ввести обязательное страхование и сертификацию горных гидов, а для восхождений выше 7 тысяч метров внедрить разрешительную систему.
Готовность № 1. Репортаж с базы спасательного отряда МЧС в Оше
Республиканский отдельный спасательный отряд МЧС в Оше способен одновременно вести работы по семи направлениям. Он располагает спутниковой связью Starlink, дронами, запасами продовольствия на 5 тысяч человек и новым пунктом размещения для 500 эвакуированных, однако испытывает острую потребность в вертолетной базе на юге страны. Командир подразделения Мырза Эргешов сообщил, что зарплата начинающих спасателей от 60 тысяч сомов и вскоре вырастет еще на 5–15 тысяч сомов.
Каждый третий сотрудник в КР сталкивался с насилием на работе — исследование
По данным исследования CAS Analytics с участием 1 тысячи 267 работающих жителей Кыргызстана, за последний год 37 процентов опрошенных столкнулись с насилием или домогательствами на рабочем месте (чаще всего с психологическим — 28 процентов и экономическим — 21 процент), а 44 процента пострадавших никуда не обращались. При этом о ратификации Конвенции МОТ № 190 знают лишь 19 процентов респондентов, а эксперты предложили шесть направлений реформ, включая защиту заявителей от преследования, усиление трудовой инспекции и запуск пилотного механизма помощи в 2027 году.
Из Бишкека в Голливуд: путь режиссера Айдара Акылбек уулу к большому кино
Айдар Акылбек уулу — режиссер и оператор родом из Бишкека, живет в США. Работал над рекламными роликами, брендовым контентом и документальными фильмами в Кыргызстане, Чехии и США. Является основателем студии по производству рекламного контента в Чикаго. Айдар — кинематографист в третьем поколении: его дедушка работал продюсером на киностудии «Кыргызфильм», а отец был оператором. В интервью 24.kg Айдар рассказал о жизни и работе, особенностях американской киноиндустрии и мечте снять фильм мирового уровня.
Шэньчжэньский триумвират: о чем договорились Трамп, Си и Путин
В китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС впервые в истории в очном трехстороннем формате встретились лидеры США, Китая и России — Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин. По итогам переговоров опубликовали Декларацию глав государств о мире. Накануне встречи мировая пресса наперебой рассуждала о «Ялте 2» как о попытке трех ядерных и экономических гигантов расчертить карту мира на новые сферы влияния. Реальность оказалась другой.
Урочище Бойрок и октябрьский Бишкек: фото и видео читателей 24.kg
Золотая осень в Бишкеке, ноябрьский дождь, березовая роща в горах, потрясающий закат в Кара-Балте, фантастические облака в Бооме и Иссык-Куль — то, что мы сегодня увидим в нашей рубрике. Кстати, «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.
Нелегкая жизнь стриптизерш и шпионский триллер: какие сериалы смотреть на неделе
С 30 ноября по 6 декабря в онлайн-кинотеатрах и на телевидении состоятся премьеры и продолжения заметных сериалов. Среди них шпионский триллер «Тринити», второй сезон мистического шоу «Час дьявола», а также экранизация классической драмы «Гордость и предубеждение». В репертуаре также сериал о нелегкой жизни стриптизерш и комедия.