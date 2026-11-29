По регионам прокатилась волна увольнений глав местных администраций после жесткой оценки работы чиновников со стороны президента Садыра Жапарова на совещании 23 ноября 2026 года. Постов лишились акимы Тогуз-Тороуского, Джети-Огузского и Кочкорского районов, пополнив список снятых с должностей руководителей районов и мэров городов.

Экс-депутат парламента Бактыбек Калмаматов преодолел порог в 30 тысяч подписей избирателей в электронной системе. Ранее аналогичный рубеж преодолели Садыр Жапаров, Исхак Масалиев, Аймен Касенов, Сыймык Жапыкеев и Клара Сооронкулова. Всего на пост главы государства претендуют 11 человек, сбор подписей продлится до 8 декабря, регистрация завершится 23 декабря, а сами выборы назначены на 27 января 2027 года.

7 миллионов 499,4 тысячи человек Такова численность постоянного населения Кыргызстана на 1 октября 2026 года после прироста на 95,1 тысячи жителей с начала года. Демографическая динамика положительная за счет превышения рождаемости над смертностью.

Вступил в силу закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс. Документ разрешает следователям в неотложных случаях изучать цифровые данные и личную переписку без предварительного решения суда на основании мотивированного постановления, если есть угроза утраты доказательств, при обязательном уведомлении прокурора и следственного судьи в течение 24 часов и запрете затрагивать адвокатскую тайну.

На рынке микрокредитования за девять месяцев объем займов, выданных небанковскими финансово-кредитными организациями, вырос на 20,7 процента и достиг 76,2 миллиарда сомов. Число заемщиков подскочило в три раза — с 796,8 тысячи до 2,42 миллиона человек, из-за чего средний размер микрокредита сократился с 79,9 тысячи до 31,4 тысячи сомов, а доля потребительских займов достигла 67,3 процента (51,3 миллиарда сомов).

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Налоговые органы отчитались о росте сборов на 19 процентов. Налоговые поступления достигли 371 миллиарда 485 миллионов сомов (рост на 21 процент), а страховые взносы — 93 миллиарда сомов (плюс 13 процентов). Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов связал динамику с цифровизацией и выводом бизнеса из тени, уточнив, что базовая зарплата налоговиков составляет 80 тысяч сомов, а его собственный доход превышает 100 тысяч сомов с учетом выплат из специального антикоррупционного фонда президента.

Профильный комитет парламента одобрил рамочное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму до 1 миллиарда евро (220 миллионов — гранты, 780 миллионов — льготные кредиты). Средства предназначены на проекты питьевого водоснабжения, канализации, ирригации, транспорта и энергетики, включая 176 миллионов евро на водоснабжение 13 городов и 45 миллионов евро на реконструкцию дороги Кара-Балта — Чалдыбар.

Отдельно Всемирный банк и Международная финансовая корпорация оценили потенциал четырех отраслей — переработки фруктов и ягод, природного туризма, швейного производства и разведения форели — в 618 миллионов долларов частных инвестиций и 67,6 тысячи рабочих мест.

С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные требования к доходам иностранных граждан, включая кыргызстанцев. Работникам потребуется подтверждать доход, достаточный для содержания себя и находящихся на иждивении членов семьи исходя из регионального прожиточного минимума с учетом коэффициентов через обмен данными между налоговыми и миграционными службами. В качестве примера по Москве приводился ориентир около 51 тысячи рублей в месяц при содержании одного ребенка и около 73 тысяч рублей при наличии двух детей, а последствия расторжения трудового договора для работников без патента начнут применяться с 1 марта 2027 года.

Кроме того, с 3 ноября 2026 года в России вступили в силу поправки, которые увеличили перечень административных правонарушений, влекущих выдворение иностранцев, с 22 до 45 составов. В список новых оснований вошли мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции, нарушения правил проведения митингов, некоторые правонарушения в сфере оборота наркотиков, публикации о дискредитации российской армии и другое.

« Речь о нарушениях, предусмотренных конкретными статьями российского Кодекса об административных правонарушениях. Не любая ссора, публикация в интернете или участие в публичном мероприятии автоматически влечет выдворение. Эркинбек Каримов, начальник отдела миграционных процессов и программ развития Минтруда КР

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, свыше 134 тысяч кыргызстанцев числятся в списке лиц с запретом на въезд в Россию, а около 80 тысяч граждан на 1 октября 2026 года находились в реестре контролируемых лиц.

С 9 декабря 2026 года в Кыргызстане вводят обязательную государственную регистрацию мопедов, скутеров, мокиков, мотороллеров и электроскутеров с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров, а для управления потребуется категория А1.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения зафиксировало за десять месяцев 2026 года в Бишкеке 372 аварии с участием мотоциклов, скутеров, самокатов и электровелосипедов, в которых погибли 19 человек и пострадали 379.

За девять месяцев 2026 года в Кыргызстане умерли 1 тысяча 202 младенца. Это больше, чем в прошлом году — 1 тысяча 171. При этом материнская смертность снизилась на 34,4 процента (23 случая).

В селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открылся новый следственный изолятор Государственной службы исполнения наказаний № 21 на 1,5 тысячи мест площадью 24 тысячи квадратных метров, построенный за счет республиканского бюджета взамен старого учреждения в центре Бишкека.

Правоохранительные органы раскрыли разбойное нападение на иностранного гражданина, совершенное 17 ноября 2026 года на улице Шабдана Баатыра в Бишкеке, где злоумышленники похитили 988,5 тысячи долларов и 200 тысяч сомов. Силовики задержали троих подозреваемых в столице и еще нескольких — за рубежом, а в ходе розыска изъяли 810 тысяч долларов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Исторический квартал в центре Бишкека готовят к сносу? В центре Бишкека, в квадрате проспекта Чуй, улиц Киевской, Тыныстанова и бульвара Эркиндик, госпредприятие «Манас Инвест» опечатало коммерческие помещения с требованием освободить их до 20 ноября. По данным юриста Союза художников Евгения Савченко, территорию квартала, где расположены Дом художника и здание бывшей типографии «Эркин-Тоо», уже замерил геодезист вьетнамской компании ROX Group для возможного строительства нового комплекса. Что же здесь может появится и почему вокруг такая секретность? Читать далее

Мошенники опустошают счета: сколько денег потеряли кыргызстанцы в 2026 году За восемь месяцев 2026 года жители Кыргызстана потеряли от интернет- и банковского мошенничества более 1 миллиарда по 1 тысяче 41 уголовному делу. Вернуть удалось лишь 191 миллион 200 тысяч сомов (около 18 процентов). На фоне роста киберпреступности государство ввело период охлаждения и самозапрет на онлайн-кредиты через портал «Тундук», которым воспользовались почти 305 тысяч, и разрабатывает единую антифрод-платформу на базе Нацбанка КР. Читать далее

СИЗО из центра Бишкека перенесли в Нижний Норус: что изменится для обвиняемых Блок YouTube В селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открыли новый следственный изолятор № 21 на 1,5 тысячи мест. Учреждение построили за пределами Бишкека в рамках переноса объектов уголовно-исполнительной системы из населенных пунктов. Переезд из СИЗО на улице Кулатова начали 27 ноября и завершить за два-три дня. После изолятор начнет работать в штатном режиме. Читать далее

Скам-центры в Юго-Восточной Азии: как кыргызстанцев заманивают в ловушку Обещают высокую зарплату, бесплатные перелет и жилье, а после прибытия могут отобрать паспорт, ограничить свободу передвижения и заставить заниматься интернет-мошенничеством. Так некоторые граждане Кыргызстана оказываются в так называемых скам-центрах Юго-Восточной Азии. О том, как работают схемы вербовки, какие страны представляют наибольшую опасность и как не попасть в ловушку, 24.kg рассказал консул посольства Кыргызстана в Малайзии Токтоболот Жумалиев. Читать далее

Дети на экспорт? Почему в Кыргызстане хотят запретить сурматеринство иностранцам В Кыргызстане готовят законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства, оставив такую возможность только гражданам страны по медицинским показаниям. По данным из документа, за 2024 и 2025 годы зарегистрировали 153 ребенка от суррогатных матерей, из которых 138 оформили на иностранцев, тогда как Минздрав заявил об отсутствии единой централизованной статистики. Читать далее

Трансплантация в Кыргызстане: лечение за рубежом и проблемы дома В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 528 пациентов после пересадки органов, однако на родине провели лишь 116 операций по трансплантации почки и 11 по пересадке печени, из-за чего граждане вынуждены тратить по 30-38 тысяч долларов на операции за рубежом. После возвращения домой пациенты сталкиваются с дефицитом узких специалистов, отсутствием налаженной системы посттрансплантационного наблюдения и высокими затратами на регулярные анализы. Читать далее

Из Сибири с любовью: как российские учителя работают в школах Бишкека Блок YouTube На фоне нехватки более 500 педагогов в школах Кыргызстана в республике по гуманитарному проекту «Российский учитель за рубежом» трудятся свыше 200 преподавателей из России. Учительница русского языка и литературы из Омска Ирина Дворецкая с 34-летним стажем и педагог по биологии и химии из Иркутска Светлана Дигас рассказали об опыте работы с переполненными классами Бишкека до 40 человек, наставничестве для местных коллег и практическом подходе к обучению детей. Читать далее

Почему богатые туристы не едут в Кыргызстан? Интервью с Эдуардом Кубатовым Глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов прогнозирует рост турпотока в Кыргызстане до 12–13 миллионов человек в 2026 году (прибавка около 20 процентов) и заявил о необходимости построить не менее 100 гостиниц высокого класса вместо нынешних 12 отелей на 12 тысяч мест для привлечения состоятельных путешественников. Ведомство планирует создать 11 геопарков, включая Мадыген и Тескей, ввести обязательное страхование и сертификацию горных гидов, а для восхождений выше 7 тысяч метров внедрить разрешительную систему. Читать далее

Готовность № 1. Репортаж с базы спасательного отряда МЧС в Оше Блок YouTube Республиканский отдельный спасательный отряд МЧС в Оше способен одновременно вести работы по семи направлениям. Он располагает спутниковой связью Starlink, дронами, запасами продовольствия на 5 тысяч человек и новым пунктом размещения для 500 эвакуированных, однако испытывает острую потребность в вертолетной базе на юге страны. Командир подразделения Мырза Эргешов сообщил, что зарплата начинающих спасателей от 60 тысяч сомов и вскоре вырастет еще на 5–15 тысяч сомов. Читать далее

Каждый третий сотрудник в КР сталкивался с насилием на работе — исследование По данным исследования CAS Analytics с участием 1 тысячи 267 работающих жителей Кыргызстана, за последний год 37 процентов опрошенных столкнулись с насилием или домогательствами на рабочем месте (чаще всего с психологическим — 28 процентов и экономическим — 21 процент), а 44 процента пострадавших никуда не обращались. При этом о ратификации Конвенции МОТ № 190 знают лишь 19 процентов респондентов, а эксперты предложили шесть направлений реформ, включая защиту заявителей от преследования, усиление трудовой инспекции и запуск пилотного механизма помощи в 2027 году. Читать далее

Из Бишкека в Голливуд: путь режиссера Айдара Акылбек уулу к большому кино Айдар Акылбек уулу — режиссер и оператор родом из Бишкека, живет в США. Работал над рекламными роликами, брендовым контентом и документальными фильмами в Кыргызстане, Чехии и США. Является основателем студии по производству рекламного контента в Чикаго. Айдар — кинематографист в третьем поколении: его дедушка работал продюсером на киностудии «Кыргызфильм», а отец был оператором. В интервью 24.kg Айдар рассказал о жизни и работе, особенностях американской киноиндустрии и мечте снять фильм мирового уровня. Читать далее

Шэньчжэньский триумвират: о чем договорились Трамп, Си и Путин В китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС впервые в истории в очном трехстороннем формате встретились лидеры США, Китая и России — Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин. По итогам переговоров опубликовали Декларацию глав государств о мире. Накануне встречи мировая пресса наперебой рассуждала о «Ялте 2» как о попытке трех ядерных и экономических гигантов расчертить карту мира на новые сферы влияния. Реальность оказалась другой. Читать далее

Урочище Бойрок и октябрьский Бишкек: фото и видео читателей 24.kg Золотая осень в Бишкеке, ноябрьский дождь, березовая роща в горах, потрясающий закат в Кара-Балте, фантастические облака в Бооме и Иссык-Куль — то, что мы сегодня увидим в нашей рубрике. Кстати, «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Читать далее