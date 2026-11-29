В природном парке «Ала-Арча» заблудился 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, спасатели нашли туриста и помогли ему спуститься вниз.

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Уточняется, что 28 ноября в 18.59 в службу 112 поступило сообщение о том, что в природном парке «Ала-Арча» подросток, 2009 года рождения, заблудился и не может самостоятельно спуститься с гор.

В ходе телефонного разговора были уточнены координаты местонахождения подростка. Установлено, что он находился выше точки «Тепши» на маршруте, ведущем к пику Комсомолец.

В 19.10 спасатели выехали для проведения поисково-спасательных работ. В 20.34 они добрались до подростка. В 21.45 он был благополучно спущен на базу, после чего передан сотрудникам милиции. Состояние подростка было удовлетворительным, в медицинской помощи он не нуждался.

Напомним, 7 ноября другой подросток — Амир Кунакунов — пропал в горах природного парка «Ала-Арча». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поисковая операция продолжалась двое суток. 9 ноября тело мальчика обнаружили в районе пика Электро.

МЧС призывает граждан соблюдать осторожность при выходе в горные районы, заранее учитывать погодные условия и правильно оценивать свои возможности.

Не отправляйтесь в горы в одиночку, не отклоняйтесь от обозначенных маршрутов. Не отпускайте несовершеннолетних детей в горы без сопровождения взрослых.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.