Президент объяснил реформу образования на примере поступления сына в вуз

Президент Садыр Жапаров объяснил необходимость перехода Кыргызстана на 12-летнее школьное образование на личном примере.

Во время встречи с жителями Аксыйского района он рассказал, что после окончания 11 классов его сыну Рустаму пришлось дополнительно учиться на подготовительном отделении, прежде чем поступить в университет в Европе.

«Мой второй сын Рустам окончил 11 классов в 2013 году. Когда мы привезли его в университет, нам сказали, что нужно еще год учиться на подготовительном отделении».

« Тогда я понял, что весь мир перешел на 12 классов, а мы остались в советской системе. Садыр Жапаров

По словам президента, он поднимал вопрос перехода на 12-летнее обучение еще с 2021 года, однако реформу начали внедрять только в прошлом году.

Первые аттестаты в рамках новой системы, как сообщил глава государства, начнут выдавать в июне 2028 года.

Жапаров подчеркнул, что переход на новую систему должен сопровождаться повышением качества образования и улучшением управления школами.