Кыргызский футбольный союз проинспектировал строительство стадионов в Нарыне и Кочкорском районе.

В ходе выездного совещания обсуждались заключительный этап работ, качество и готовность объектов к вводу в эксплуатацию.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Строительство стадионов в Нарыне и Кочкорском районе проинспектировал КФС

По данным КФС, возведение стадиона «Ала-Тоо» в городе Нарын планируется завершить и ввести в эксплуатацию во втором квартале 2027 года. Он рассчитан на 4 тысячи 500 зрителей и будет оснащен современной инфраструктурой.

Проект включает в себя футбольное поле общей площадью 7 тысяч 700 квадратных метров, административное здание, современные трибуны и необходимые условия для проведения соревнований.

Стадион имени Мавлутбека Сыдыкова в Кочкорском районе вместимостью 4 тысячи 237 зрителей. Спортивный комплекс будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием размером 105×68 метров, шестиполосную беговую дорожку, четыре осветительные вышки, парковку на 76 автомобилей и благоустроенную территорию.

Ввод стадиона в эксплуатацию также запланирован на второй квартал 2027 года.