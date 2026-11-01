USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Еще один кыргызстанец стал комиссаром матчей Азиатской футбольной конфедерации

13:40, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Еще один кыргызстанец стал комиссаром матчей Азиатской футбольной конфедерации. Специалист по футболу Канат Асенов успешно завершил соответствующее обучение и получил звание комиссара АФК, сообщает Кыргызский футбольный союз.

Без названия.png

Отмечается, что Канат Асенов много лет работает в футбольной индустрии и накопил богатый опыт в организации и проведении соревнований.

По данным КФС, Кыргызстан теперь будет представлен четырьмя комиссарами матчей АФК. Это Кемель Токабаев, Михаил Толкачев, Ильдар Гарифуллин и Канат Асенов.

Напомним, ранее Канат Асенов был президентом Детской футбольной лиги КР, занимал пост исполнительного директора Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

Комиссар матчей Азиатской футбольной конфедерации — это уполномоченный представитель АФК на конкретном матче или турнире. Его главная задача — контролировать встречу строго в соответствии с регламентом конфедерации. Комиссар проверяет, как принимающая сторона подготовилась к матчу: условия для команд, работу служб безопасности, наличие медиков, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Осуществляет контроль работы судейской бригады. Следит за соблюдением правил во время игры.

Материалы по теме

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанский спортсмен Малик Шаваев завоевал бронзу

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал серебро

КР взяла серебро на чемпионате по спортивному туризму на конных дистанциях

«Дордой» стал чемпионом Молодежной лиги Кыргызстана

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проведет два матча с командой России

КФС передумал менять лимит на легионеров после обращения футбольных клубов

Для удобства болельщикам. Кыргызский футбольный союз запустил сайт соревнований

Урмат Абдукаимов: Моя мечта — вывести Кыргызстан на чемпионат мира по футболу

В чемпионате Кыргызстана сократят число иностранных футболистов

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Происшествия

В Таджикистане на строящейся Рогунской ГЭС произошел взрыв резервуара

 

За девять месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий

 

На метеостанции «Байтик» снесли незаконно построенное здание МЧС

 

В России поддельный диплом лишил кыргызстанку шансов на получение гражданства

 

Четвероклассник возил друзей на электротрицикле. Оштрафован отец мальчика

 

После обращения к президенту о двоеженстве мужа Гулзат взяли под стражу

 

Общество

Кыргызстан призывает международное сообщество уделять больше внимания защите гор

 

Попытка захвата самолета Flydubai. Названы имена пилотов, приземливших борт

 

Что ждет бишкекчан в начале месяца. Прогноз погоды на 2-4 ноября

 

Температурные рекорды. Самое холодное 1 ноября в Бишкеке было в 1950 году

 

Неделя-24. Цифровой сом и самый длинный стеклянный мост в парке «Ала-Арча»

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Экономика

На 95 миллионов долларов заключили соглашения компании Кыргызстана и Казахстана

 

Взлом Binance. ФБР обвинило северокорейскую группировку в краже активов

 

Взлом Binance. Криптобиржа возместила 90 процентов убытков после хакерской атаки

 

Бакетаев: РФ не является главным двигателем экономического успеха Кыргызстана

 

5,03 триллиона долларов. Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

 

Кыргызстан планирует выпустить облигации в юанях в 2027 году

 

Власть

Милиции Кыргызстана 102 года. Более 40 объектов для МВД открыли по всей стране

 

Политический кризис в Польше. Премьер обратился к народу и обвинил президента

 

Спикер пообещал оплатить учебу в вузе трем выпускникам новой школы на Иссык-Куле

 

Евросоюз и Канада объявили о создании политического альянса

 

Без загранпаспортов. Поездки в тюркские страны по ID предлагает Мирзиеев

 

Политический кризис в Польше. Дональда Туска призывают уйти в отставку

 

Ситуация вокруг Украины

Без происшествий. Гуманитарная миссия в Алешках завершена

 

Пентагон просит европейских союзников смягчить риторику в адрес России

 

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Общество

Кыргызстан призывает международное сообщество уделять больше внимания защите гор

 

В Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова открыли новые фонтаны

 

Еще один кыргызстанец стал комиссаром матчей Азиатской футбольной конфедерации

 

Попытка захвата самолета Flydubai. Названы имена пилотов, приземливших борт

 

Что ждет бишкекчан в начале месяца. Прогноз погоды на 2-4 ноября

 

Температурные рекорды. Самое холодное 1 ноября в Бишкеке было в 1950 году

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18