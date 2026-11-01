Еще один кыргызстанец стал комиссаром матчей Азиатской футбольной конфедерации. Специалист по футболу Канат Асенов успешно завершил соответствующее обучение и получил звание комиссара АФК, сообщает Кыргызский футбольный союз.

Отмечается, что Канат Асенов много лет работает в футбольной индустрии и накопил богатый опыт в организации и проведении соревнований.

По данным КФС, Кыргызстан теперь будет представлен четырьмя комиссарами матчей АФК. Это Кемель Токабаев, Михаил Толкачев, Ильдар Гарифуллин и Канат Асенов.

Напомним, ранее Канат Асенов был президентом Детской футбольной лиги КР, занимал пост исполнительного директора Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

Комиссар матчей Азиатской футбольной конфедерации — это уполномоченный представитель АФК на конкретном матче или турнире. Его главная задача — контролировать встречу строго в соответствии с регламентом конфедерации. Комиссар проверяет, как принимающая сторона подготовилась к матчу: условия для команд, работу служб безопасности, наличие медиков, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Осуществляет контроль работы судейской бригады. Следит за соблюдением правил во время игры.