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Возможный перенос Кубка Азии прокомментировали в Кыргызском футбольном союзе

08:35, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков и главный тренер сборной КР Урмат Абдукаимов прокомментировали возможный перенос Кубка Азии.

Ранее Азиатская футбольная конфедерация (АФК) объявила новые даты проведения турнира. Соревнования пройдут с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.

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По словам Медербека Сыдыкова, новый тренерский штаб готовится к Кубку Азии планомерно, в свою очередь, АФК создала для этого все необходимые условия.

«Перенос Кубка Азии позволит нашей команде качественно подготовиться к первому футбольному матчу на стадионе «Бишкек Арена». Поскольку из-за погодных условий не удалось подготовить игровое поле арены к мартовским международным датам ФИФА, мы планируем провести исторический матч открытия стадиона в июне 2027 года», — сказал он.

Урмат Абдукаимов добавил, что перенос Кубка Азии имеет свои плюсы и минусы.

«Но я вижу больше плюсов. Прежде всего, это дополнительное время. Время — один из важнейших ресурсов для каждого тренерского штаба и команды. Оно позволяет нам еще тщательнее подготовиться к такому важному турниру. Мы постараемся использовать это время максимально эффективно и быть полностью готовыми к началу соревнований. На данный момент мы сосредоточены на том, что можем контролировать — на тренировочном процессе и качестве подготовки команды», — указал он.

Ранее президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа сообщил, что Кубок Азии по футболу, который запланирован на январь 2027 года в Саудовской Аравии, могут перенести. Решение будет зависеть от ситуации, которая складывается в ближневосточном регионе. Напомним, хуситы продолжают ракетные атаки на стратегические объекты королевства.

Как отметил глава АФК, окончательное решение может быть принято к концу ноября.

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