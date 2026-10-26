КФС передумал менять лимит на легионеров после обращения футбольных клубов

Кыргызский футбольный союз пересмотрел ранее принятое решение по лимиту иностранных футболистов в Высшей лиге. В сезонах 2027 и 2028 годов сохранится действующее правило 7/4. Об этом сообщили в КФС.

Сегодня состоялось совещание членов исполнительного комитета КФС с руководителями футбольных клубов Высшей лиги. Поводом стали обращения клубов, недовольных ранее утвержденными изменениями лимита на легионеров.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото КФС

Кроме того, член исполнительного комитета КФС и президент футбольного клуба «Азия» Омурбек Бабанов предложил полностью отменить ограничения на участие иностранных игроков.

В ходе встречи представители клубов высказали свои позиции, после чего вопрос рассмотрели на заседании исполнительного комитета КФС.

По итогам обсуждения принято решение отказаться от ранее утвержденного порядка и сохранить действующий формат лимита.

Таким образом, в сезонах 2027 и 2028 годов одновременно на поле смогут находиться не более семи иностранных футболистов и не менее четырех игроков с гражданством Кыргызстана.

Инициатива полной отмены лимита, предложенная Омурбеком Бабановым, поддержки не получила.